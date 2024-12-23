Що треба знати про зміни і тренди в українській медсистемі 2024-го, з чим ми йдемо у 2025-й

Наприкінці року LB.ua підбиває підсумки 2024 року саме в контексті того, що це може означати для нас у 2025-му.

Українська медсистема у 2024 році жила не лише найгучнішим скандалом навколо МСЕКів. Відбувалися зміни й заяви, які можуть і покращити, і погіршити медсистему як для медиків, так і для пацієнтів (хоча багато хто саркастично зазначить «куди вже гірше?», повірте — падати ще є куди і краще не перевіряти).

Почнемо з хорошого, бо рік і так був важким.

1. Стартує реформа МСЕК

З 1 січня такої корупційної структури як МСЕК більше не існуватиме. Замість неї у кластерних та надкластерних лікарнях створять експертні комісії (сучасна система оцінювання функціонування особи). Усі процеси будуть цифровізовані.

Це перший крок реформи. Направлення на оцінювання видаватиме сімейний чи лікуючий лікар замість лікарсько-консультаційної комісії, і справи пацієнтів мають розподілятимути випадково, без передачі персональних даних.

Обіцяють, що колишні члени МСЕКів не братимуть участі у роботі нових комісій. Члени комісій декларуватимуть свої доходи та отримуватимуть доплати за окремим пакетом від Національної служби здоров’я.

Фото: vinmse.vn.ua Жмеринська МСЕК

Наразі визначений перелік медзакладів, де будуть експертні команди на заміну МСЕК. Мова про 286 лікарень. У новій системі створили 1348 експертних команд, в яких працюватиме понад 4300 лікарів. Це втричі більше порівняно з попередньою системою МСЕК. Команди сформовані за спеціалізаціями, серед яких: хірургічна, травматологічна, кардіоневрологічна, психіатрична тощо.

Утім, “Пацієнти України” зазначали, що в нинішньому вигляді змін на лікарів впаде і нелікарська робота. Наразі політики і посадовці дійшли компромісу, що до 1 липня 2025 року Кабмін має розробити та подати до ВРУ законопроєкт, що розподілить функції МСЕК між міністерствами та органами виконавчої влади. Сфера зайнятості має визначати потреби у зайнятості, соцзахист – потреби у соцпослугах та соцпідтримці, а охорони здоровʼя – передавати інформацію про стан здоровʼя пацієнта.

Як все працюватиме на практиці, наразі достеменно невідомо. МОЗ збирав журналістів на зустріч, аби розповісти, однак її перенесли. Як тільки буде більше інформації, ми одразу її надамо.

На жаль, на першому етапі реформи зміни не стосуватимуться дітей з інвалідністю.

2. Програма “Доступні ліки” розшириться ще більше

Уряд нещодавно зобов’язав усі аптеки до 1 липня 2025 року зайти в програму “Доступні ліки”, а в саму програму в 2025 році планують додати більше 30 діючих речовин, зокрема антибіотики для дітей.

Фото: zp.gov.ua Робота аптеки , яка входить до програми 'Доступні ліки' у Запоріжжі.

І це – чудові новини для мільйонів українців. ВООЗ каже, що четверо з п'яти людей і домогосподарств в Україні не мають доступу до всіх потрібних ліків через зависокі ціни. Якщо люди не приймають ліки на ранніх стадіях, їм гіршає, загрожує важчими станами, інвалідністю та навіть смертю. Тому в Україні вже 7 років діє програма “Доступні ліки”, яка розширюється.

Це працює так: лікар виписує рецепт на ліки з лержпереліку, людина з рецептом йде в будь-яку з аптек, які мають договір з НСЗУ, і там “гасить” цей рецепт. Залежно від препарату, ліки аптека може видати безкоштовно або з доплатою. Потім ці кошти деражва аптекам повертає. За останні 5 років програмою скористалися майже 5 млн українців.

Утім, є ще проблеми з доступом до програми. Бо далеко не всі лікарі виписують пацієнтам рецепти, є обмежений доступ до аптек в людей з віддалених сіл. Тому і міжнародні експерти, і МОЗ кажуть, що працюють над покращенням доступу до лікарів і ліків. Наприклад, домовилися з Укрпоштою, аби можна було замовити ліки через неї. Запустили в 13 областях є мобільні аптеки.

Фото: МОЗ Мобільна аптека у Рівненській області .

“Доступні ліки” розширилися в переліку препаратів. Там уже є 589 торгових назв ліків і медвиробів, для людей як з серцево-судинними захворюванями чи діабетом, так і для тих, хто має епілепсію чи мав трансплантацію.

МОЗ розширює цю програму, і так само радять робити і міжнародні донори. Наприклад, до програми додадуть антибіотики для дітей, щоб стимулювати використовувати антибіотики за призначенням лікаря, оскільки в Україні є величезна проблема зі стійкістю бактерій до препаратів. Ми тут уже чи не найгірші у світі. Проблема дитячих антибіотиків як у тому, що лікарі можуть призначати одразу сильніші, не випробувавши легші, так і в самопризначенні таких ліків родинами.

У плані по розширенню “Доступних ліків” є комбіновані препарати для людей з серцево-судинними захворюваннями, які зараз мусять їх купувати повністю за власний кошт. Міністр обіцяє, що будуть комбіновані ліки для контролю тиску, глаукоми, ендокринних захворювань. Більш чіткий перелік випустять скоро на громадське обговорення.

Аптеки також зобов’яжуть пропонувати покупцям спочатку препарати за найнижчою ціною, враховуючи діючу речовину.

3. Мають нарешті з’явитися ліки на основі медичного канабісу

Перші ліки на основі медканабісу в Україні уже на етапі реєстрації. Бо вимучений закон ухвалили, систему створили, електронний реєстр запустили, а черги охочих дистриб’юторів реєструвати відповідні ліки в країні ще немає. І поки ліків не буде, пацієнти, які їх потребують, зокрема для знеболення, не можуть їх отримати.

4. Імениті медзаклади нарешті теж заходять у медреформу

Це одна з топ медичних новин року, однозначно. Цей момент відтягували як могли, оскільки захід у програму медгарантій означає, що державні гроші платитимуть за проліковані випадки, а не якусь конкретну суму безконтрольно, як це було раніше по всій країні.

Фото: Феофанія клінічна лікарня Ортопантомографічне 3D дослідження на томографі у «Феофанії».

Мова про всі лікувальні заклади Національної академії медичних наук, Міністерства охорони здоров'я і Державного управління справами. Це лікарня «Феофанія», Інститут серця, Центр мікрохірургії ока в Києві, Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії та інші.

Захіід у нову систему з чіткими контрактами з Національною службою здоров’я зокрема означатиме менші ризики поборів з пацієнтів, які по тих же медінститутах зараз поширені. Приклади є тут.

Це також дозволить доставляти пацієнтів швидкою до медінститутів. Поки що це буде доступно для пацієнтів з інсультами, інфарктами й політравмами.

«Екстренка Києва, яка є в підпорядкуванні Київської міської державної адміністрації, не зможе виключити з маршруту пацієнта той самий Інститут серця, або Центр дитячої кардіохірургії інституту Амосова, або "Феофанію"», — каже Віктор Ляшко.

Фото: Олександр Ратушняк Віктор Ляшко

Також міністр зазначає, що пацієнт може вибирати будь-яку лікарню, яку він хоче для планових оперативних втручань чи медичних послуг, а включення наукових інститутів до єдиної системи розширить вибір.

Повний перший матеріал про перехід іменитих медзакладів у нову систему читайте тут. Наразі академія медичних наук досі не відповіла на наш запит про розмову щодо роботи в новій системі.

5. Інші хороші медичні новини року, які ви маєте знати

І МОЗ, і Мінфін запевняють, що виробляти податковий номер дитині до 14 років необов’язково. Її можна верифікувати в медсистемі через свідоцтво про народження. Медзаклади ще хотіли тут запевнення саме від НСЗУ. Ми досі чекаємо на розмову з головою служби Наталією Гусак, вона має відбутися найближчим часом. Міністерство охорони здоровʼя затвердило єдину форму медичної довідки, яку видає сімейний лікар для зарахування дитини до закладів освіти всіх рівнів. Тому висиджувати черги до кількох лікарів уже не треба. В садок чи школу достатньо одного прийому в сімейного лікаря. Уже він за потреби вирішує, чи треба додаткові фахівці, чи ні. Медики відбились: з проєкту бюджету на 2025 рік таки виключили норму про переведення медзакладів на казначейські рахунки. Це була шкідлива ініціатива, яка могла нашкодити всій медсистемі. Добре, що її вдалося зупинити публічим розголосом.

Перший заклад охорони здоров’я у системі Міністерства оборони отримав статус Центру реінтеграції для звільнених з полону військовослужбовців.

НСЗУ запустила новий дашборд. І тепер українці можуть легко знайти найближчий медзаклад, який надає потрібну вам послугу за кодом направлення, конкретним медвтручанням або пакетом медпослуг.

МОЗ запевняє, що медична система готова до відключень та блекаутів. Усі багатопрофільні лікарні тут забезпечені.

Фото: poltava365.com Такі генератори передані в лікарні Полтавської та Харіквської області.

Що обіцяи або обіцяють ще втілити, чого ще немає. Кілька важливих ініціатив, за якими ми будемо стежити:

Фото: Генштаб Психологічна реабілітація військових

А тепер про гіркі таблетки, які нам таки треба проковтнути, аби “одужала” наша медсистема і працювала саме в інтересах пацієнтів.

1. Шахрайство медзакладів підважує головний принцип реформи “гроші ходять за пацієнтом”

Аби отримати більше держкоштів від НСЗУ, медзаклади навчилися мухлювати з електронною системою, за даними з якої їм платить держава. Проблема настільки значна, що про неї вже прямо сказали міжнародні донори, які зазвичай уникають різних формулювань.

Тому перед НСЗУ та МОЗом стоїть великий виклик, як це шахрайство спинити. Коли в системі людей лікують, а де факто їх у лікаря немає ні на прийомі, ні людина не лежить у стаціонарі.

Скільки таких обдурень є? Точних цифр немає. Але звіт Світового банку та Всесвітньої організації охорони здоров’я наводить клектронні медичні дані за 2023 рік. Вони свідчать, що в Україні значно зросло стаціонарне лікування — аж на 30 % порівняно з 2021 роком. І це при тому, що багато українців виїхали через війну, а число станів, з якими складніше «гратися» (як-от вагітність і пологи), дуже скоротилося.

Чому такі зловживання відбуваються? Непублічно і в соцмережах окремі медики кажуть, що винна у такому шахрайстві держава, оскільки тарифи на медпослуги занизькі, тому медики так “викручуються, щоб вижити”.

Фото: ОКНП 'Чернівецька обласна клінічна лікарня'

Судячи з публічної комунікації НСЗУ, на 2025 рік вони планують посилити свої моніторинги, аби зупиняти подібні зловживання, деталі ми плануємо розпитати під час запланованої розмови з головою служби Наталією Гусак найближчим часом.

2. Лікарень має стати менше, бо система роздута

Успадкова від “совка” інфраструктура медзакладів у країні має бути скорочена. Бо у нас не вистачає і ніколи не вистачить грошей, аби її обслуговувати так, щоб українці не доплачували за послуги зі своїх кишень.

Звіт міжнародних донорів хвалить МОЗ за те, що будують спроможну мережу по країні, пріоритезуючи туди інвестиції і послуги. Але каже, що лікарень досі забагато. І що НСЗУ слід вибірково укладати договори з медзакладами, зокрема багаторічні, аби дивитися комплексно на медсистему країни: що де треба підсилити, що зайве. А зараз служба цього не може робити по законодавству.

Більшу кількість спеціалізованих послуг варто перевести в амбулаторні умови зі стаціонарних, оскільки в Україні часто тримають людей у стаціонарах задовго, часом і без потреби кладуть туди. Також звіт каже,, що система має рухатися так, аби і амбулаторні, і стаціонарні медпослуги надавали одні й ті самі лікарні.

Фахівці називають найбільшим недоліком нинішньої системи контрактування НСЗУ медзакладів те, що саме лікарі й лікарні вирішують, на які медпослуги вони хочуть податися, а на які ні. І при цьому НСЗУ не має права відхиляти заявки, окрім випадків недотримання умов договору.

І це має свою ціну. Бо провокує проблеми. Наприклад, медзаклади подаються на пакети послуг, яких не мали раніше, аби отримати більше грошей. Скажімо, на послуги реабілітації. Такий підхид може шкодити загалом якості меддопомоги.

Фото: фото центру Реабілітаційний центр «Донбас-Прикарпаття».

НСЗУ планує таке селективне контрактування (розмову зокрема про це LB.ua запланував із головою НСЗУ).

Через те, що гроші досі “розмазуються” по роздутій лікарняній мережі, українці досі платять зі своєї кишені значні кошти на лікування.

3. У нас – діра з контролем якості лікування українців

І це – страшно. Оскільки ми продовжуємо гратися зі здоров’ям своїм та своїх близьких у рулетку, не знаючи, до якої медкоманди потрапимо.

За оцінками заступника міністра охорони здоров’я Сергія Дуброва, в країні є лише близько 30% медиків, які лікують за всіма сучасними медичними протоколами. Так само досі поширені випадки, коли лікарні за свій кошт замовляють пацієнтам ліки, які не входять до Нацпереліку, тобто можуть бути фуфломіцинами.

НСЗУ ці функції виконувати не може, хоча частково мусить, бо немає відповідної окремої структури в Україні. Де-факто за якість відповідає МОЗ, але насправді вони не можуть карати медиків за порушення протоколів, не можуть позбавляти їх ліцензії, оскільки в нас немає відповідної системи досі.

Фото: Лілія Гуцол / hromadske Лікарка перевіряє сатурацію у дворічного малюка у палаті Львівської міської дитячої лікарні

Наразі чіткого якісного рішення, як виправити цю проблему, немає. Говорять про можливе рішення у законі про лікарське самоврядування, однак там дуже високі корупційні ризики, які затьмарюють важливі новації на кшталт індивідуального ліцензування медиків.

4. Рівень недовіри до вакцинації росте, і це вже відображається на кількості хворих дітей

На Буковині в грудні зафіксували спалах кору. За даними Центру громадського здоров’я, хворих за рік побільшало в країні вшестеро.

І це пов’язано з рядом процесів, зокрема з падінням довіри в Україні до вакцинації. Дослідження “Індекс здоров’я” каже, що вже скоро може відбутися падіння рівня щеплень. Зафіксована найменша частка опитаних з позитивним ставленням до вакцинації (64,7%) при зростанні частки її противників (19,5%), що є найвищим показником у порівнянні з попередніми періодами опитування.

МОЗ проводить додаткові раунди щеплень для дорослих та дітей, які пропустили свої дози обов’язкових вакцин. За словами Федора Лапія, голоси Національної групи експертів з питань імунопрофілактики, ймовірно, це могло вберегти країну від спалахів захворювань. Але розслаблятись точно не варто. Тому якщо ви пропустили вакцинацію – надолужте.

P.S./ Про свій досвід лікування в системі можете анонімно розповісти в опитуванні МОЗу та міжнародних донорів.

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