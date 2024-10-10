Дорослих, які не ревакцинувались від дифтерії і правця, МОЗ запрошує безоплатно щепитись. Це уже зробили понад 300 000 українців

Це означає, що зокрема у віддалених громадах та містах працюють вакцинальні бригади, які проводять здебільшого ревакцинацію дорослих. Уже так щепили 322 582 дорослих упродовж серпня-вересня, вони надолужили пропущені щеплення.
Про це повідомляє МОЗ.
Вакцинація — безоплатна, зробити її можна у пунктах щеплень у лікарнях країни, попередньо записавшись у сімейного лікаря. З 26 років планова ревакцинація для дорослих є обов’язковою кожні 10 років.
Кампанія також охоплює і дітей, які пропустили планові щеплення за Національним календарем. За серпень та вересень під час додаткового раунду з імунізації вакцинацію надолужили 65 985 дітей віком до 6 років та 71 338 дітей віком від 7 до 17 років.
Найбільше щеплень за останній місяць провели у Рівненській, Тернопільській та Волинській областях. Найменше — у Львівській, Чернівецькій та Закарпатській областях.
Загалом МОЗ планує додатково провакцинувати від дифтерії та правця понад 1 млн українців.
Чим небезпечні кашлюк, дифтерія та правець?
- Кашлюк — гостра бактеріальна інфекційна хвороба дихальних шляхів. Характеризується важкими нападами кашлю, які можуть тривати кілька тижнів або навіть місяців. Поширюється повітряно-крапельним шляхом під час кашлю або чханні інфікованої людини. Хворіють здебільшого діти та підлітки, проте захворіти можуть і дорослі. Найнебезпечнішим кашлюк є для у новонароджених і немовлят: він може викликати тимчасову зупинку дихання (апное) і загалом має високий ризик ускладнень та смерті.
- Дифтерія — гостра інфекційна хвороба, яка вражає переважно слизові оболонки верхніх дихальних шляхів та шкіру, утворюючи характерні плівки, які можуть викликати серйозні ускладнення. Бактерія потрапляє в організм людини в дихальні шляхи, де починає виділяти токсин, який потрапляє у кров і вражає різні органи, найчастіше — серце, нервову систему та нирки. Навіть попри своєчасне лікування близько 20 % невакцинованих хворих помирають.
- Правець — гостра інфекційна хвороба, спричинена бактерією, яка виділяє потужний токсин, вражає нервову систему і призводить до сильних болючих м’язових спазмів (судом). Захворіти на правець можна, якщо збудник потрапить через пошкодження шкіри: рани, порізи, опіки, укуси тварин, травмування гострими предметами, уламками деревини. Наприклад, дитина може інфікуватися, поранившись цвяхом, який забруднений ґрунтом. Смертність від правця досягає 25-80 %.