Дорослих, які не ревакцинувались від дифтерії і правця, МОЗ запрошує безоплатно щепитись. Це уже зробили понад 300 000 українців

В Україні до кінця року триватиме додатковий раунд з вакцинації проти дифтерії та правця.

Це означає, що зокрема у віддалених громадах та містах працюють вакцинальні бригади, які проводять здебільшого ревакцинацію дорослих. Уже так щепили 322 582 дорослих упродовж серпня-вересня, вони надолужили пропущені щеплення.

Про це повідомляє МОЗ.

Вакцинація — безоплатна, зробити її можна у пунктах щеплень у лікарнях країни, попередньо записавшись у сімейного лікаря. З 26 років планова ревакцинація для дорослих є обов’язковою кожні 10 років.

Кампанія також охоплює і дітей, які пропустили планові щеплення за Національним календарем. За серпень та вересень під час додаткового раунду з імунізації вакцинацію надолужили 65 985 дітей віком до 6 років та 71 338 дітей віком від 7 до 17 років.

Найбільше щеплень за останній місяць провели у Рівненській, Тернопільській та Волинській областях. Найменше — у Львівській, Чернівецькій та Закарпатській областях.

Загалом МОЗ планує додатково провакцинувати від дифтерії та правця понад 1 млн українців.

Чим небезпечні кашлюк, дифтерія та правець?