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Дорослих, які не ревакцинувались від дифтерії і правця, МОЗ запрошує безоплатно щепитись. Це уже зробили понад 300 000 українців

В Україні до кінця року триватиме додатковий раунд з вакцинації проти дифтерії та правця.

Дорослих, які не ревакцинувались від дифтерії і правця, МОЗ запрошує безоплатно щепитись. Це уже зробили понад 300 000 українців
Фото: EPA/UPG

Це означає, що зокрема у віддалених громадах та містах працюють вакцинальні бригади, які проводять здебільшого ревакцинацію дорослих. Уже так щепили 322 582 дорослих упродовж серпня-вересня, вони надолужили пропущені щеплення. 

Про це повідомляє МОЗ.

Вакцинація — безоплатна, зробити її можна у пунктах щеплень у лікарнях країни, попередньо записавшись у сімейного лікаря. З 26 років планова ревакцинація для дорослих є обов’язковою кожні 10 років. 

Кампанія також охоплює і дітей, які пропустили планові щеплення за Національним календарем. За серпень та вересень під час додаткового раунду з імунізації вакцинацію надолужили 65 985 дітей віком до 6 років та 71 338 дітей віком від 7 до 17 років.

Найбільше щеплень за останній місяць провели у Рівненській, Тернопільській та Волинській областях. Найменше — у Львівській, Чернівецькій та Закарпатській областях. 

Загалом МОЗ планує додатково провакцинувати від дифтерії та правця понад 1 млн українців. 

Чим небезпечні кашлюк, дифтерія та правець?

  1. Кашлюк — гостра бактеріальна інфекційна хвороба дихальних шляхів. Характеризується важкими нападами кашлю, які можуть тривати кілька тижнів або навіть місяців. Поширюється повітряно-крапельним шляхом під час кашлю або чханні інфікованої людини. Хворіють здебільшого діти та підлітки, проте захворіти можуть і дорослі. Найнебезпечнішим кашлюк є для у новонароджених і немовлят: він може викликати тимчасову зупинку дихання (апное) і загалом має високий ризик ускладнень та смерті. 
  2. Дифтерія — гостра інфекційна хвороба, яка вражає переважно слизові оболонки верхніх дихальних шляхів та шкіру, утворюючи характерні плівки, які можуть викликати серйозні ускладнення. Бактерія потрапляє в організм людини в дихальні шляхи, де починає виділяти токсин, який потрапляє у кров і вражає різні органи, найчастіше — серце, нервову систему та нирки. Навіть попри своєчасне лікування близько 20 % невакцинованих хворих помирають.
  3. Правець — гостра інфекційна хвороба, спричинена бактерією, яка виділяє потужний токсин, вражає нервову систему і призводить до сильних болючих м’язових спазмів (судом). Захворіти на правець можна, якщо збудник потрапить через пошкодження шкіри: рани, порізи, опіки, укуси тварин, травмування гострими предметами, уламками деревини. Наприклад, дитина може інфікуватися, поранившись цвяхом, який забруднений ґрунтом. Смертність від правця досягає 25-80 %.
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