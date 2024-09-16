МОЗ пояснив, коли в аптеки завезуть вакцину від грипу на цей сезон і яку

Перша вакцина від грипу до цьогорічного осінньо-зимового сезону пройшла український державний контроль якості і найближчим часом надійде в аптеки та медзаклади.

Чоловік отримує щеплення під час національної кампанії щорічного щеплення від грипу в медичному центрі поблизу Утрехта, Нідерла

Це вакцина проти чотирьох штамів грипу французького виробництва (79 750 доз серії Y4A043V).

Держлікслужба видала позитивний висновок про відповідність якості вакцини вимогам державних і міжнародних стандартів.

За інформацією Держлікслужби, ще 88 200 доз цієї вакцини (серія Y4A122V) перебувають на стадії контролю.

Також очікують, що ще 81 850 доз вакцини проти грипу цього ж виробника до кінця вересня будуть в Україну.

Крім того, наразі перевіряють 65 150 доз вакцини проти грипу корейського виробництва (серія Q60224011).

Нагадуємо, що всі вакцини, які надходять в Україну, проходять лабораторний контроль якості від Держлікслужба.

Коли вакцини пропускають, їх розвозять по медзакладах та аптеках.

За даними МОЗ, щороку в Україні реєструють близько 6 млн випадків інфекційних захворювань, 98 % з яких припадає на грип та ГРВІ. Зростання захворюваності традиційно спостерігається з початку жовтня. За тяжкого перебігу грип може спричиняти небезпечні ускладнення: захворювання серця, легенів, нирок тощо.

Найдієвіша профілактика грипу — це щорічна вакцинація, яка є рекомендованою, однак не входить до переліку безоплатних вакцин.