МОЗ пояснив, коли в аптеки завезуть вакцину від грипу на цей сезон і яку

Це вакцина проти чотирьох штамів грипу французького виробництва (79 750 доз серії Y4A043V).
Держлікслужба видала позитивний висновок про відповідність якості вакцини вимогам державних і міжнародних стандартів.
За інформацією Держлікслужби, ще 88 200 доз цієї вакцини (серія Y4A122V) перебувають на стадії контролю.
Також очікують, що ще 81 850 доз вакцини проти грипу цього ж виробника до кінця вересня будуть в Україну.
Крім того, наразі перевіряють 65 150 доз вакцини проти грипу корейського виробництва (серія Q60224011).
Нагадуємо, що всі вакцини, які надходять в Україну, проходять лабораторний контроль якості від Держлікслужба.
Коли вакцини пропускають, їх розвозять по медзакладах та аптеках.
За даними МОЗ, щороку в Україні реєструють близько 6 млн випадків інфекційних захворювань, 98 % з яких припадає на грип та ГРВІ. Зростання захворюваності традиційно спостерігається з початку жовтня. За тяжкого перебігу грип може спричиняти небезпечні ускладнення: захворювання серця, легенів, нирок тощо.
Найдієвіша профілактика грипу — це щорічна вакцинація, яка є рекомендованою, однак не входить до переліку безоплатних вакцин.