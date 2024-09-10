ШІ стежить за виконанням вправ і аналіз крові без крові: два медстартапи молоді представлять Україну на світовому конкурсі

ШІ, який стежить за правильним виконанням вправ, і персональний лікар-діагност по аналізу крові без крові – визначили два молодіжні стартапи про здоров’я, які представлять Україну на глобальному конкурсі молодіжних стартапів World Youth Entrepreneurship Challenge 2024

Завершився всеукраїнський конкурс молодіжних стартапів National Youth Entrepreneurship Challenge. 6 вересня Ukrainian Future, бізнес-інкубатор Малої академії наук України, оголосив переможців NYEC.

Про це повідомляє Мала академія наук.

Перше місце отримав стартап-проєкт OUTEX – застосунок для спорту та реабілітації. Це штучний інтелект, який самостійно коригує виконання людиною вправ та тренувань.

Керівниця бізнес-інкубатора Ірина Бистрова пояснює LB.ua, що цей додаток створили випускники школи, які вже студенти. Наразі вони розкидані світом. Засновниця проєкту Юлія Ткаченко вчиться в Києво-Могилянській академії. Хлопці-співзаснонвки, розробники частково в Україні, частково навчаються у Відні.

Чим додаток вирізняється? По-перше, сама нейромережа достатньо добре пропрацьована і дозволяє чітко контролювати і коригувати коректність виконання вправ.

“Уже є бета-версія додатку. Вона комфортно сигналізує, наскільки правильно ми робимо вправи, показує, як змінити кут вигину коліна, наприклад. І так дає підказки доти, доки не почнемо правильно все виконувати”, – каже Бистрова.

Ідея стартапу в Юлії виникла тому, що вона сама займалася спортом і отримала травму коліна, яка потребувала тривалої реабілітації.

Тому перші комплекси вправ додатку розробники спрямували саме на реабілітацію ніг: “Іде чітко визначена спеціалізація і чітке корегування вправ по її досягненню. Поки що акцент на нижні кінцівки, вони відпрацьовують цей сегмент, а далі в планах і інші”.

На другому місці конкурсу – інноваційна анти-РЕБ система, протокол зміни частот дронів безпосередньо на льоту.

І на третьому місці – ще один медстартап, Bear Band. Це персональний лікар-діагност;, який неінвазивно визначає стан здоров’я людини.

Його засновувала киянка Амєлі Іченська. Зараз вона навчається в Британії. Початково її проєкт фокусувався на неінвазійному біохімічному аналізу крові та швидкій доступній інтерпретації даних для вчасного передбачення появи інфекційних захворювань.

Зараз, за словами Бистрової, вони продовжують тренувати алгоритми на розпізнавання грипу, ковіду і ще кількох подібних хвороб.

Суть стартапу: команда розробила свій протопип девайсу, який складається із готових сенсорів та розробленого власного. Девайс дозволяє неінвазійним методом зняти біохінічинй аналіз крві та основні параметри життєдіяльності такі як пульс.

Дані на основі цих аналізів та обробки даних штучним інтелектом стартап визначає вашу ймовірність захворіти конкретними захворюваннями в регіоні.

Видає ймовірність діагнозу. Бистрова каже, що в команди достатньо висока ймовірність передбачення грипу і ковіду.

Далі, аби корегувати точність даних від ШІ, команда додала програмне забезпечення, яке аналізує зібрані дані від людиин, інтегрується з даними медичних баз даних і видати більш точний прогноз. Тести команда уже проводила в Британії та Україні. Їхній цільовий ринок – британський.

“Опитування показало, що їхня цільова аудиторія готова платити саме за такі поширені інфекції”, – додає Бистрова. Цільова проєкту – активні люди, які часто кудись їздять і мають потребу зрозуміти, чи є вже в тілі якась інфекція і відповідно до цього скорегувати свій план на найближчий час.

Тобто це умовно бізнесмени, які профілактично користуватимуться сервісом, аби вчасно не поїзати кудись у відрядження чи перенести зустрічі тощо.

Світовий конкурс бізнес-моделей World Youth Entrepreneurship Challenge відбудеться 21 листопада. Проводить його міжнародна організація з розвитку підприємницької освіти Network for Teaching Entrepreneurship (NFTE). Переможець WYEC отримає стартовий капітал для розвитку свого проєкту.

“Декілька команд вже отримали пропозицію продовжити роботу над розвитком своїх проектів в Ukrainian Future як резиденти. Вони матимуть доступ до необхідної матеріальної і консалтингової інфраструктури”, - додає Ірина Бистрова.