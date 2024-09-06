Лихоманкою Західного Нілу в Україні заражають місцеві комарі – МОЗ

Через зміни клімату, і, відповідно, зміну популяції комарів, лихоманка Західного Нілу може поширюватися по південних і центральних областях України.

Раніше ця лихоманка була ендемічна лише для деяких регіонів країни, каже заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Ігор Кузін в інтерв’ю Українській правді.Життя.

Такі захворювання, як лихоманка Західного Нілу, гарячка Денге, ті хвороби, які зустрічалися раніше на території Криму і дуже рідко на території Одеси або Херсонської області, можуть переходити тепер і на центральну частину України.

“Через потепління бачимо, що змінюється циркуляція комарів, які переносять це інфекційне захворювання. Їхня циркуляція відбувається більш активно. Комарі, які переносять лихоманку Західного Нілу – звичайні комарі, яких ми зустрічаємо у побуті.

Вони не є якимось регіонально специфічними”, – сказав Кузін.

Циркуляцію цього вірусу виявили як в комарах, так і точкові випадки серед людей. І найчастіше це Одеська, Донецька, Київська область. Є випадки по Полтавській області. Досліджується частина підозр з інших областей.

Кузін додав, що це не означає, що українців очікують через це епідемії: “Просто якщо з тими захворюваннями були раніше знайомі, наприклад, лише одеські фахівці, то тепер йдеться про те, що, напевно, більша частина лікарів повинна цікавитися захворюваннями, які зараз циркулюють на території України”.

Головний санлікар пояснює, що лихоманка Західного Нілу – добре вивчене інфекційне захворювання. Так, вона почалася в Африці, але європейські країни також реєструють її спалахи. В Україні завжди історично були природні осередки.

І це не комарі з Африки до нас прилетіли і заразили людей. Це українські, місцеві, які були тут на постійній основі. Механізм передачі хвороби простий. Природним резервуаром вірусу є птахи, які прилітають на територію України. Український комар, який кусає цього перелітного птаха, отримує цей вірус і згодом передає людині.

За словами Кузіна, 80% людей, які інфікувалися вірусом лихоманки Західного Нілу, переносять це захворювання без симптомів. У 20% людей з’являються клінічні прояви. Найчастіше у грипоподібній формі.

Зазвичай інкубаційний період після укусу триває від одного дня до одного тижня, опісля різко підвищується температура, інколи може бути блювання, людина може спостерігати в себе появу певної висипки. Тоді варто звернутися до лікаря. І тут дуже важливо спробувати зв’язати факт укусу комара із симптомами.

Єдиний механізм захисту від гарячки Західного Нілу – персональні заходи захисту, зокрема репеленти, москітні сітки на вікнах, обмеження перебування на вулиці з відкритими ділянками тіла.

Лікування проти лихоманки Західного Нілу не існує. Як і вакцини. Лікування тут лише симптоматичне, тобто збивання температури, застосування протизапальних засобів тощо.

Нагадаємо, що у Києві уже троє померлих від ускладнень внаслідок цієї хвороби.

Про те, що захворювання, що передаються через укуси комарів, поширюються в Європі і є також в Криму, говорили ще весною 2024 року. Фахівці пояснювали, що такі хвороби, як лихоманка денге та малярія, які передаються через укуси комарів, досягнуть регіонів, де їх раніше не було – Північну Європу, Америку, Азію та Австралію. Причина – у змінах клімату. Поширеність цих недуг значно зросла за останні 80 років, оскільки глобальне нагрівання створило для комах, які їх переносять, потрібні їм тепліші та вологіші умови