Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена

Президент США Дональд Трамп звернувся до нації після того, як у Вашингтоні поблизу Білого дому невідомий відкрив вогонь, поранивши двох службовців Національної гвардії.

Як пише CNN, республіканець заявив, що є всі підстави вважати, що стрілець прибув до США з Афганістану, який Трамп назвав "пекельною дірою на Землі". Глава держави звинуватив свого попередника Джо Байдена в тому, що той дав можливість "мільйонам мігрантів безперешкодно проникнути в США", коли у вересні 2021 року американські війська вийшли з Афганістану.

Трамп закликав до поіменної перевірки кожного мігранта, який приїхав до США за каденції Байдена, якого охарактеризував як "найгіршого президента в історії країни".

Іронія полягає в тому, що заяви Трампа були виголошені напередодні Дня подяки - свята, встановленого мігрантами з Англії у 1621 році, які приїхали до Америки шукати кращої долі.