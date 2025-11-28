Трамп анонсував перенесення війни з наркотрафіком на сушу

Збройне протистояння з Венесуелою стає все більш ймовірним.

Президент США Дональд Трамп під час спілкування з військовослужбовцями заявив, що невдовзі Вашингтон почне "вживати заходів" проти венесуельських наркоперевізників на суші.

Як пише Reuters, ймовірно, йдеться про розширення американської "війни з наркотрафіком", яка раніше велася на морі: військові сили США завдали щонайменше 21 удар по суднах, які нібито перевозили наркотики, внаслідок чого загинули 83 особи.

Анонс з боку Трампа може слугувати сигналом, що у Білому домі справді мають намір розпочати наземне протистояння із Венесуелою. Чутки щодо планів атаки та вивчення адміністрацією президента питання легалізації оголошення війни латиноамериканській країні активно циркулюють вже упродовж кількох тижнів.