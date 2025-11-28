РФ погрожує повною забороною WhatsApp

В свою чергу, WhatsApp звинувачує владу РФ у спробі заблокувати мільйонам росіян доступ до безпечного зв'язку.

Роскомнагляд звинуватив месенджер WhatsApp у невиконанні російських вимог, спрямованих на запобігання злочинності та боротьбу з нею.

Про це повідомляє Reuters.

“Якщо сервіс обміну повідомленнями й надалі не відповідатиме вимогам російського законодавства, він буде повністю заблокований”, – повідомив Роскомнагляд.

В свою чергу, WhatsApp звинуватив російську владу у спробі заблокувати мільйонам росіян доступ до безпечного зв'язку.

У середині серпня в Росії обмежили дзвінки в месенджерах Telegram і WhatsApp.

Російський диктатор Путін доручив уряду до 1 вересня 2025 року розробити заходи щодо обмеження використання в РФ іноземного програмного забезпечення, зокрема й месенджерів, розроблених у "недружніх країнах".