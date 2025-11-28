РФ погрожує повною забороною WhatsApp

Роскомнагляд звинуватив месенджер WhatsApp у невиконанні російських вимог, спрямованих на запобігання злочинності та боротьбу з нею.
Про це повідомляє Reuters.
“Якщо сервіс обміну повідомленнями й надалі не відповідатиме вимогам російського законодавства, він буде повністю заблокований”, – повідомив Роскомнагляд.
В свою чергу, WhatsApp звинуватив російську владу у спробі заблокувати мільйонам росіян доступ до безпечного зв'язку.
- У середині серпня в Росії обмежили дзвінки в месенджерах Telegram і WhatsApp.
-
Російський диктатор Путін доручив уряду до 1 вересня 2025 року розробити заходи щодо обмеження використання в РФ іноземного програмного забезпечення, зокрема й месенджерів, розроблених у "недружніх країнах".
-
У грудні минулого року в Росії заблокували месенджер Viber. Кажуть, що через невиконання вимог російського законодавства.