ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Київ. Скасована прем’єра
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
ГоловнаСвіт

РФ погрожує повною забороною WhatsApp

В свою чергу, WhatsApp звинувачує владу РФ у спробі заблокувати мільйонам росіян доступ до безпечного зв'язку.

РФ погрожує повною забороною WhatsApp
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Роскомнагляд звинуватив месенджер WhatsApp у невиконанні російських вимог, спрямованих на запобігання злочинності та боротьбу з нею.

Про це повідомляє Reuters.

“Якщо сервіс обміну повідомленнями й надалі не відповідатиме вимогам російського законодавства, він буде повністю заблокований”, – повідомив Роскомнагляд. 

В свою чергу, WhatsApp звинуватив російську владу у спробі заблокувати мільйонам росіян доступ до безпечного зв'язку.
