Кількість загиблих від повеней в Індонезії та Таїланді перевищила 350 людей

Понад 100 людей досі зниклі безвісти на острові Суматра.

Наслідки повені у Таїланді
Фото: EPA/UPG

Кількість жертв повеней і зсувів ґрунту в Південно-Східній Азії перевищила 350 у суботу, коли в Індонезії, Таїланді та Малайзії розпочали розбір завалів та рятувальні операції.

Про це пише The Guardian.

Сильні мусонні дощі цього тижня затопили великі території в трьох країнах, забравши сотні життів і залишивши тисячі людей у пастці: багато хто чекав порятунку на дахах будинків.

Рятувальники в Індонезії намагалися дістатися до найбільш постраждалих районів Суматри, де понад 100 людей досі вважаються зниклими.

За даними місцевих органів із надзвичайних ситуацій, повені та зсуви ґрунту в Індонезії забрали життя понад 200 людей.

"Станом на цей вечір зафіксовано 61 загиблого, і ще 90 людей розшукуються", – повідомив у п’ятницю пізно ввечері речник регіонального агентства з питань пом’якшення наслідків катастроф у Західній Суматрі Ілгам Вагаб, оновивши попередню кількість у 23 загиблих у провінції.

У Північній Суматрі загинули ще 116 людей, а в провінції Ачех підтверджено щонайменше 35 загиблих.

На півдні Таїланду рівень води в провінції Сонгкхла досягав трьох метрів, що призвело до загибелі щонайменше 145 людей під час однієї з найгірших повеней за останні десять років. Загальна кількість загиблих у країні – 162, повідомив уряд.

Уряд Таїланду оголосив про заходи підтримки для постраждалих, включно з компенсаціями до 2 млн батів (62 тис. доларів) для сімей, які втратили родичів.

Щорічний сезон мусонів, який зазвичай триває з червня до вересня, часто приносить сильні дощі, що спричиняють зсуви та раптові повені.

Тропічний шторм погіршив ситуацію, і рівень загиблих в Індонезії та Таїланді став одним із найвищих для цих країн за останні роки.
