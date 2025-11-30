Білий дім запустив окремий розділ на офіційному сайті для критики "незручних" медіа

Адміністрація президента США Дональда Трампа запустила новий розділ на офіційному вебсайті Білого дому з метою публічної критики та ведення обліку "незручних" для влади ЗМІ і журналістів.

Про це пише The Guardian.

У верхній частині сторінки на сайті Білого дому розміщений слоган: "Оманливо. Упереджено. Викрито".

Серед "порушників тижня" Білий дім назвав Boston Globe, CBS News та The Independent. Їх звинувачують у нібито некоректному висвітленні заяв Дональда Трампа щодо шести демократів, які оприлюднили відео із закликом до військових не виконувати незаконні накази.

Фото: скріншот розділу із сайту Білого дому

Скандал розгорівся після того, як Трамп у соціальних мережах звинуватив цих законодавців у "підбурюванні до заколоту", заявивши, що "це карається смертю", та додав фразу "повісьте їх".

Окремий розділ під назвою “Зал ганьби” містить імена великих медіахолдингів, серед яких The Washington Post, CBS News, CNN та MSNBC (нині MS Now). Користувачі можуть переглядати базу статей та імена журналістів, що їх підготували, із позначками "упередженість", "професійна недбалість" або "ліворадикальна маячня".

У рейтингу порушників перше місце посідає Washington Post, а друге і третє місця ділять MSNBC та CBS News.

Серед матеріалів The Washington Post, які опинилися в переліку, — стаття про нібито скасування береговою охороною США класифікації свастик і зашморгів як символів ненависті. Після публікації Coast Guard швидко скасувала це рішення, що газета відобразила у follow-up матеріалі, однак Білий дім використав все ж цей кейс.

Крім "порушників тижня", Білий дім також згадав у списку Associated Press, The New York Times, The Wall Street Journal, Politico та Axios, звинувативши їх у поширенні упередженої або хибної інформації.