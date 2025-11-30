Київ. Скасована прем’єра
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Глава МЗС Франції: Путін має серйозно розглянути оновлену мирну пропозицію США

Інакше ризикує зіткнутися з новими санкціями. 

міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро
Фото: EPA/UPG

Російський диктатор Володимир Путін має бути зацікавлений у тому, щоб серйозно поставитися до оновленої американської мирної пропозиції. 

Таку думку озвучив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро, пише Sky News.

Барро пояснив, що Росія зазнає значних втрат і саме це може вплинути на позицію Кремля щодо переговорів.

«Російська армія просувається на сході України за колосальної ціни — з більш ніж тисячею загиблих російських солдатів щодня на передовій… Володимир Путін має погодитися на припинення вогню або ризикує новими санкціями, які паралізують економіку, а також оновленою європейською підтримкою України», - наголосив французький міністр.

Він також висловив сподівання, що Єс на саміті у грудні зможе погодити механізм використання близько £120 млрд заморожених російських активів на підтримку України.
Теми: , ,
﻿
