Глава МЗС Франції: Путін має серйозно розглянути оновлену мирну пропозицію США

Російський диктатор Володимир Путін має бути зацікавлений у тому, щоб серйозно поставитися до оновленої американської мирної пропозиції.

Таку думку озвучив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро, пише Sky News.

Барро пояснив, що Росія зазнає значних втрат і саме це може вплинути на позицію Кремля щодо переговорів.

«Російська армія просувається на сході України за колосальної ціни — з більш ніж тисячею загиблих російських солдатів щодня на передовій… Володимир Путін має погодитися на припинення вогню або ризикує новими санкціями, які паралізують економіку, а також оновленою європейською підтримкою України», - наголосив французький міністр.

Він також висловив сподівання, що Єс на саміті у грудні зможе погодити механізм використання близько £120 млрд заморожених російських активів на підтримку України.