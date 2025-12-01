Оксфордський словник назвав словом 2025 року термін “rage bait”

Цей термін стосується “онлайн-контенту, навмисно розробленого для того, щоб викликати гнів чи обурення, заради збільшення трафіку або взаємодії з дописом.

Видавництво Oxford University Press обрало термін “rage bait” (гнівний клікбейт) словом 2025 року – після триденного публічного голосування, в якому взяли участь понад 30 000 учасників, пише DW.

Зазначається, що використання “rage bait” значно зросло за останні 12 місяців, ставши “визначальним виразом цифрового клімату 2025 року”.

Цей термін стосується “онлайн-контенту, навмисно розробленого для того, щоб викликати гнів чи обурення, – через провокаційність та образливість – заради збільшення трафіку або взаємодії з дописом".

Експерти Oxford Language кажуть, що цей термін відображає, як онлайн-культура еволюціонувала від привернення уваги кліками до емоційної маніпуляції. Вони зазначили, що новинний цикл 2025 року, в якому домінували соціальні заворушення та дебати щодо регулювання онлайн-контенту, сприяв тому, що “rage bait” став одним із найпомітніших мовних маркерів року.

Термін “rage bait” вперше зафіксували у 2002 році на платформі Usenet, де ним описали навмисну провокацію водієм іншого водія. Пізніше він став інтернет-сленгом, зокрема у контексті вірусних постів на таких платформах, як Twitter. Тепер він є стандартом у редакціях та онлайн-авторів.

“Той факт, що слово “приманка люті” існує та його використання настільки різко зросло, означає, що ми все більше усвідомлюємо маніпулятивні тактики, до яких нас можуть втягнути в Інтернеті”, – сказав президент Oxford Languages Каспер Гратвол.

Гратвол зазначив, що раніше Інтернет привертав нашу увагу, викликаючи цікавість в обмін на кліки, але “тепер ми спостерігаємо різкий зсув до того, що він захоплює та впливає на наші емоції та реакції”.

За лексикографічну корону боролися ще дві фрази.

Термін “aura farming” описує навмисне культивування певного магнітного “вайбу” або присутності – cпробу штучно створити “легку харизму”, яку дехто випромінює природно. Його почали частіше використати у 2024 році через вірусні кліпи про те, що харизму також можна створити штучно.

Інший претендент, “biohack” стосується спроби оптимізувати роботу тіла чи розуму через зміну способу життя, прийому суплементів або використання технологій. Ідея стала популярною, оскільки відомі особистості прагнуть довголіття та пікової продуктивності.