Британія дозволила продовжити операції з російським «Лукойлом»

Управління з виконання фінансових санкцій Великої Британії (OFSI) 27 листопада видало генеральну ліцензію, яка дає можливість продовжити бізнес-операції з компанією «Лукойл» та її дочірніми структурами.
Про це ідеться на сайті регулятора.
За умовами ліцензії будь-яка особа, яка не є підсанкційною в Британії, може продовжувати операції з Lukoil International та її дочірніми компаніями. Дозволені, зокрема:
- платежі за чинними чи новими контрактами;
- здійснення виплат іншим особам за відповідними зобов’язаннями;
- надання та отримання економічних ресурсів від цих компаній.
OFSI уточнило, що якщо «Лукойл» або її дочірня структура формально мають право на кошти, але перебувають під санкціями, такі кошти можна перераховувати лише на «заморожений» рахунок — або ж до моменту, коли компанія перестане бути під контролем ПАТ «Лукойл».
Ліцензія не дозволяє порушувати інші положення британського санкційного режиму щодо Росії, окрім випадків, прямо передбачених у ній або в інших дозволах OFSI.
- Цього місяця Міністерство фінансів США дало більше часу на продаж активів російської компанії “Лукойл”.
Що відбувається із санкціями щодо “Лукойла”
- Наприкінці жовтня США запровадили санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній - “Роснефть” та “Лукойл”. Запровадження Сполученими Штатами санкцій призвело до різкого падіння їхньої ринкової вартості.
- Через декілька днів друга найбільша в Росії нафтова компанія і шоста за величиною приватна нафтова компанія в світі “Лукойл” оголосила, що збирається продати свої активи за кордоном через нещодавно введені Штатами санкції.
- Тим часом президент Болгарії ветував закон щодо продажу активів російського "Лукойлу".
- Швейцарська торговельна компанія Gunvor відкликає свою пропозицію щодо купівлі міжнародних активів російської нафтової компанії "Лукойл" після того, як США заявили, що ніколи не схвалять цю угоду.
- Депутати Народних зборів Болгарії подолали вето президента Румена Радева на зміни до закону про адміністративне регулювання діяльності, пов’язаної з нафтопродуктами. Рішення парламенту дозволить взяти “Лукойл” під державний контроль і продати для захисту активів від американських санкцій.
- Міністерство енергетики Румунії працює над створенням законодавства щодо активів, що належать російській компанії “Лукойл”, яка перебуває під санкціями США.
- Через санкції США “Лукойл” припиняє роботу в Молдові. Уряд Молдови готовий придбати активи російської компанії.