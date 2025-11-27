Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
ЕксклюзивНа зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
Київ. Скасована прем’єра
Київ. Скасована прем’єра
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
ЕксклюзивСБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
ВідеоЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
ГоловнаСвіт

Британія дозволила продовжити операції з російським «Лукойлом»

Також дозвіл стосується її дочірніх компаній.

Британія дозволила продовжити операції з російським «Лукойлом»
"Лукойл"
Фото: EPA/UPG

Управління з виконання фінансових санкцій Великої Британії (OFSI) 27 листопада видало генеральну ліцензію, яка дає можливість продовжити бізнес-операції з компанією «Лукойл» та її дочірніми структурами. 

Про це ідеться на сайті регулятора.

За умовами ліцензії будь-яка особа, яка не є підсанкційною в Британії, може продовжувати операції з Lukoil International та її дочірніми компаніями. Дозволені, зокрема:

  • платежі за чинними чи новими контрактами;
  • здійснення виплат іншим особам за відповідними зобов’язаннями;
  • надання та отримання економічних ресурсів від цих компаній.

OFSI уточнило, що якщо «Лукойл» або її дочірня структура формально мають право на кошти, але перебувають під санкціями, такі кошти можна перераховувати лише на «заморожений» рахунок — або ж до моменту, коли компанія перестане бути під контролем ПАТ «Лукойл».

Ліцензія не дозволяє порушувати інші положення британського санкційного режиму щодо Росії, окрім випадків, прямо передбачених у ній або в інших дозволах OFSI.

Що відбувається із санкціями щодо “Лукойла”

  • Наприкінці жовтня США запровадили санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній - “Роснефть” та “Лукойл”. Запровадження Сполученими Штатами санкцій призвело до різкого падіння їхньої ринкової вартості. 
  • Через декілька днів друга найбільша в Росії нафтова компанія і шоста за величиною приватна нафтова компанія в світі “Лукойл” оголосила, що збирається продати свої активи за кордоном через нещодавно введені  Штатами санкції.
  • Тим часом президент Болгарії ветував закон щодо продажу активів російського "Лукойлу".
  • Швейцарська торговельна компанія Gunvor відкликає свою пропозицію щодо купівлі міжнародних активів російської нафтової компанії "Лукойл" після того, як США заявили, що ніколи не схвалять цю угоду.
  • Депутати Народних зборів Болгарії подолали вето президента Румена Радева на зміни до закону про адміністративне регулювання діяльності, пов’язаної з нафтопродуктами. Рішення парламенту дозволить взяти “Лукойл” під державний контроль і продати для захисту активів від американських санкцій.
  • Міністерство енергетики Румунії працює над створенням законодавства щодо активів, що належать російській компанії “Лукойл”, яка перебуває під санкціями США.
  • Через санкції США “Лукойл” припиняє роботу в Молдові. Уряд Молдови готовий придбати активи російської компанії.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies