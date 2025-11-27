Британія дозволила продовжити операції з російським «Лукойлом»

Управління з виконання фінансових санкцій Великої Британії (OFSI) 27 листопада видало генеральну ліцензію, яка дає можливість продовжити бізнес-операції з компанією «Лукойл» та її дочірніми структурами.

Про це ідеться на сайті регулятора.

За умовами ліцензії будь-яка особа, яка не є підсанкційною в Британії, може продовжувати операції з Lukoil International та її дочірніми компаніями. Дозволені, зокрема:

платежі за чинними чи новими контрактами;

здійснення виплат іншим особам за відповідними зобов’язаннями;

надання та отримання економічних ресурсів від цих компаній.

OFSI уточнило, що якщо «Лукойл» або її дочірня структура формально мають право на кошти, але перебувають під санкціями, такі кошти можна перераховувати лише на «заморожений» рахунок — або ж до моменту, коли компанія перестане бути під контролем ПАТ «Лукойл».

Ліцензія не дозволяє порушувати інші положення британського санкційного режиму щодо Росії, окрім випадків, прямо передбачених у ній або в інших дозволах OFSI.

Цього місяця Міністерство фінансів США дало більше часу на продаж активів російської компанії “Лукойл”.

Що відбувається із санкціями щодо “Лукойла”