ГоловнаПолітика

США запроваджують санкції проти найбільших російських нафтових компаній

Йдеться про “Роснефть” та “Лукойл”.

США запроваджують санкції проти найбільших російських нафтових компаній
Ілюстративне фото
Фото: epravda.com.ua

Міністерство фінансів США запроваджує санкції проти великих російських нафтових компаній та закликає Москву негайно погодитися на припинення вогню.

Про це повідомила пресслужба Мінфіну США.

“Сьогодні Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США запроваджує додаткові санкції через відсутність серйозної відданості Росії мирному процесу для припинення війни в Україні”, - йдеться у повідомленні. 

Сьогоднішні дії спрямовані проти двох найбільших російських нафтових компаній - “Роснефть” та “Лукойл”.

Також OFAC вносить до санкцій низку російських дочірніх компаній “Роснефти” та “Лукойлу”. Всі суб'єкти господарювання, що належать “Роснефті” та “Лукойлу” на 50% або більше, прямо чи опосередковано, підпадають під санкції.

Все майно та частки у власності визначених або заблокованих осіб, що знаходяться у США або у володінні чи контролі осіб США, блокуються та мають бути повідомлені до OFAC. Будь-які суб'єкти господарювання, які належать, прямо чи опосередковано, окремо або в сукупності, на 50% або більше одній або кільком заблокованим особам, також блокуються. 

Якщо інше не дозволено загальною або спеціальною ліцензією, виданою OFAC, або не передбачено звільненням, правила OFAC загалом забороняють усі операції осіб США або в межах (або транзитом) США, які стосуються будь-якого майна чи частки у власності заблокованих осіб.

Порушення санкцій США може призвести до накладення цивільних або кримінальних санкцій на осіб США та іноземних держав.
