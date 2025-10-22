Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину

Росія знову висунула свої попередні умови для досягнення миру з Україною в неофіційному документі (“non-paper”), який минулими вихідними було передано Сполученим Штатам, передає Reuters із посиланням на джерела.

У документі Москва вимагає повного контролю над усім Донбасом – ця позиція суперечить пропозиції президента США Дональда Трампа “заморозити” лінію фронту на поточних позиціях. Також Росія наполягає, щоб у межах будь-якої угоди НАТО не розміщувало свої війська на території України.

Повідомлення про “non-paper” з’явилося на тлі зростаючих сумнівів щодо можливості проведення саміту Трампа і Путіна в Будапешті. Представник Білого дому у вівторок заявив, що “в найближчому майбутньому” зустріч не планується.

Сам документ, за даними Reuters, підтверджує, що Кремль не відмовився від своїх максималістських вимог щодо України.

Коментуючи цю інформацію, у Білому домі послалися на заяви Трампа журналістам. Американський президент сказав, що поки не ухвалив рішення щодо саміту, але не хоче проводити “марну зустріч”, водночас припустивши, що припинення вогню вздовж нинішньої лінії фронту все ще можливе.

Трамп раніше повідомив, що після телефонної розмови з Путіним планує зустрітися з ним у Будапешті протягом двох тижнів. А вже наступного дня, під час закритої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, американські офіційні особи, за даними Reuters, пропонували розглянути кремлівський план, який передбачав відмову від Донбасу в обмін на невеликі частини Запорізької та Херсонської областей. Зеленський цю ідею відкинув, після чого Трамп публічно заявив, що підтримує варіант “заморожування” фронту.