З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Сьогодні вранці Росія вдарила ракетами по одному з навчальних підрозділів ЗСУ, є загиблі та поранені
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
Що не так з мобілізацією
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Нардепка від “Слуги народу” Анна Колісник, відома фразою “треба звалювати з цієї країни”, склала мандат

Вона написала заяву на складання мандата ще у травні.

Нардепка від “Слуги народу” Анна Колісник, відома фразою “треба звалювати з цієї країни”, склала мандат
Анна Колісник
Фото: ЦПК

Верховна Рада проголосувала за дострокове припинення повноваження народної депутатки Анни Колісник проголосували.

Рішення підтримали 262 народних обранці.

Анна Колісник написала заяву на складання мандата ще у травні.

У 2019 році Колісник була обрана народною депутаткою Ради 9-го скликання від партії "Слуга народу" під номером 94 у списку як безпартійна. Вона є членом Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

У 2021 році журналісти зафіксували, як у телефонному листуванні під час позачергового засідання парламенту Колісник написала "Ми слухаємо Хомчака. Треба звалювати з цієї країни". Тоді Хомчак заявив, що Росія нарощує війська поблизу державного кордону України під виглядом підготовки до навчань "Захід-2021". Потім вона пояснила, що мала на увазі відпочинок на травневі свята. 

14 жовтня 2022 року НАБУ і САП повідомили Колісник про підозру у недостовірному декларуванні. За версією слідства, вона не внесла до декларації за 2020 рік відомості про оренду (володіння) двох квартир у Києві, частки у нежитловому приміщенні у Харкові та автівки. Вартість цього майна, яке мала, але не відобразила в декларації нардепка, перевищує 4,4 млн грн.

Згодом Вищий антикорупційний суд визнав Колісник винуватою і призначив їй покаранням штраф у розмірі 44 200 грн, з позбавленням права обіймати посади, пов'язані зі здійсненням функції представника влади в органах державної влади строком на 1 рік. Водночас її звільнили від покарання у зв'язку із закінченням строків давності. Сторона захисту подала скаргу на це рішення.

У червні 2023 році ВАКС закрив кримінальне провадження проти Колісник через недостовірне декларування.
