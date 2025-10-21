Нардепка від “Слуги народу” Анна Колісник, відома фразою “треба звалювати з цієї країни”, склала мандат

Вона написала заяву на складання мандата ще у травні.

Верховна Рада проголосувала за дострокове припинення повноваження народної депутатки Анни Колісник проголосували.

Рішення підтримали 262 народних обранці.

Анна Колісник написала заяву на складання мандата ще у травні.

У 2019 році Колісник була обрана народною депутаткою Ради 9-го скликання від партії "Слуга народу" під номером 94 у списку як безпартійна. Вона є членом Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

У 2021 році журналісти зафіксували, як у телефонному листуванні під час позачергового засідання парламенту Колісник написала "Ми слухаємо Хомчака. Треба звалювати з цієї країни". Тоді Хомчак заявив, що Росія нарощує війська поблизу державного кордону України під виглядом підготовки до навчань "Захід-2021". Потім вона пояснила, що мала на увазі відпочинок на травневі свята.

14 жовтня 2022 року НАБУ і САП повідомили Колісник про підозру у недостовірному декларуванні. За версією слідства, вона не внесла до декларації за 2020 рік відомості про оренду (володіння) двох квартир у Києві, частки у нежитловому приміщенні у Харкові та автівки. Вартість цього майна, яке мала, але не відобразила в декларації нардепка, перевищує 4,4 млн грн.

Згодом Вищий антикорупційний суд визнав Колісник винуватою і призначив їй покаранням штраф у розмірі 44 200 грн, з позбавленням права обіймати посади, пов'язані зі здійсненням функції представника влади в органах державної влади строком на 1 рік. Водночас її звільнили від покарання у зв'язку із закінченням строків давності. Сторона захисту подала скаргу на це рішення.

У червні 2023 році ВАКС закрив кримінальне провадження проти Колісник через недостовірне декларування.