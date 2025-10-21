Великобританія прибрала сирійське угруповання Хаят Тахрір аш-Шам зі списку терористів

Великобританія оголосила про вилучення зі списку терористичних організацій угруповання Хаят Тахрір аш-Шам, яке усунуло режим Башара Асада у Сирії та лідером якого був президент Сирії Ахмед аш-Шаара.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на уряд Британії.

"Скасування заборони також сприятиме тіснішій співпраці з Сирією щодо ліквідації програми хімічної зброї режиму Асада. Цей уряд вітає зобов'язання президента Сирії знищити цю зброю раз і назавжди", - йдеться у повідомленні британського уряду.

Водночас уряд Великобританії залишає за собою право переглядати рішення про заборону у відповідь на будь-які нові загрози та запевнює, що “завжди вживатиме швидких та рішучих заходів в інтересах національної безпеки".

Великобританія вважає терористичними 83 угруповання, які підпадають під закон про тероризм, прийнятий у 2000 році. Таким чином Британія запроваджує фінансові та політичні санкції проти представників угруповань, а також переслідує їх за кримінальні злочини та злочини проти людяності.