Великобританія прибрала сирійське угруповання Хаят Тахрір аш-Шам зі списку терористів

Лідером угруповання був президент Сирії Ахмед аш-Шаара.

Великобританія прибрала сирійське угруповання Хаят Тахрір аш-Шам зі списку терористів
Тимчасовий президент Сирії Ахмед аш-Шараа
Фото: Giuseppe Lami/ANSA/picture alliance

Великобританія оголосила про вилучення зі списку терористичних організацій угруповання Хаят Тахрір аш-Шам, яке усунуло режим Башара Асада у Сирії та лідером якого був президент Сирії Ахмед аш-Шаара.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на уряд Британії.

"Скасування заборони також сприятиме тіснішій співпраці з Сирією щодо ліквідації програми хімічної зброї режиму Асада. Цей уряд вітає зобов'язання президента Сирії знищити цю зброю раз і назавжди", - йдеться у повідомленні британського уряду.

Водночас уряд Великобританії залишає за собою право переглядати рішення про заборону у відповідь на будь-які нові загрози та запевнює, що “завжди вживатиме швидких та рішучих заходів в інтересах національної безпеки".

Великобританія вважає терористичними 83 угруповання, які підпадають під закон про тероризм, прийнятий у 2000 році. Таким чином Британія запроваджує фінансові та політичні санкції проти представників угруповань, а також переслідує їх за кримінальні злочини та злочини проти людяності.
