В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
На зустрічі "Слуги народу" із Зеленським "Міндіч" та "Алібаба" не прозвучало жодного разу
Київ. Скасована прем'єра
СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
Сіярто зміг потрапити до Боснії і Герцеговини після того, як військовий літак з ним не пустили до країни

Глава МЗС Угорщини скористався для цього приватним літаком.

Сіярто зміг потрапити до Боснії і Герцеговини після того, як військовий літак з ним не пустили до країни
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто

Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто зміг потрапити до міста Баня-Лука у Боснії і Герцеговині.

Про це повідомляє Telex.

Зазначається, що для цього Сіярто був змушений скористатись приватним літаком Cessna C-650 Citation. Втім, у супроводі очільника угорської дипломатії було багато людей, тому літак мусив двіч летіти з Будапешта до Баня-Луки.

У адміністративному центрі Республіки Сербської у складі Боснії і Герцеговини Сіярто вручили звання почесного доктора університету Баня-Луки. 

Сам же глава МЗС Угорщини, в свою чергу, розповів про "нову програму підтримки" малих та середніх підприємств у Республіці Сербській.
