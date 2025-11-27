Сіярто зміг потрапити до Боснії і Герцеговини після того, як військовий літак з ним не пустили до країни

Глава МЗС Угорщини скористався для цього приватним літаком.

Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто зміг потрапити до міста Баня-Лука у Боснії і Герцеговині.

Про це повідомляє Telex.

Зазначається, що для цього Сіярто був змушений скористатись приватним літаком Cessna C-650 Citation. Втім, у супроводі очільника угорської дипломатії було багато людей, тому літак мусив двіч летіти з Будапешта до Баня-Луки.

У адміністративному центрі Республіки Сербської у складі Боснії і Герцеговини Сіярто вручили звання почесного доктора університету Баня-Луки.

Сам же глава МЗС Угорщини, в свою чергу, розповів про "нову програму підтримки" малих та середніх підприємств у Республіці Сербській.