Сіярто зміг потрапити до Боснії і Герцеговини після того, як військовий літак з ним не пустили до країни

Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто зміг потрапити до міста Баня-Лука у Боснії і Герцеговині.
Про це повідомляє Telex.
Зазначається, що для цього Сіярто був змушений скористатись приватним літаком Cessna C-650 Citation. Втім, у супроводі очільника угорської дипломатії було багато людей, тому літак мусив двіч летіти з Будапешта до Баня-Луки.
У адміністративному центрі Республіки Сербської у складі Боснії і Герцеговини Сіярто вручили звання почесного доктора університету Баня-Луки.
Сам же глава МЗС Угорщини, в свою чергу, розповів про "нову програму підтримки" малих та середніх підприємств у Республіці Сербській.
- Міністр оборони Боснії і Герцеговини Зукан Хелез відмовився надати дозвіл на посадку в аеропорту Баня-Луки угорському військовому літаку, на борту якого перебував міністр закордонних справ і торгівлі Петер Сіярто.