ГоловнаСвіт

Боснія і Герцеговина заборонила посадку військового літака з Сіярто на борту

Угорщина не пояснила чому міністр закордонних справ прибув військовим літаком. 

Боснія і Герцеговина заборонила посадку військового літака з Сіярто на борту
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто
Фото: EPA/UPG

Міністр оборони Боснії і Герцеговини Зукан Хелез відмовився надати дозвіл на посадку в аеропорту Баня-Луки угорському військовому літаку, на борту якого перебував міністр закордонних справ і торгівлі Петер Сіярто.

Про це повідомляє угорське видання Telex з посиланням на боснійський новинний сайт n1info.ba.

Хелез обґрунтував своє рішення тим, що Угорщина не пояснила, чому міністр закордонних справ прибув військовим літаком. Він також заявив, що “Віктор Орбан та Петер Сіярто роками відкрито підтримували діяльність колишнього президента Республіки Сербської Мілорада Додіка, спрямовану на підрив суверенітету та територіальної цілісності Боснії та Герцеговини”.

Інший новинний портал зазначає, що члени угорського уряду навмисно уникають контактів із Сараєво, спілкуючись лише з сербською більшістю в країні та відвідуючи тільки Баня-Луку. Зазначається, що у 2023 році прем'єр-міністр Угорщини вже прилітав до міста військовим літаком. 

Мілорад Додік раніше оголосив, що Сіярто, який у середу був у Белграді на переговорах, у четвер буде в Баня-Луці, щоб отримати почесний докторський ступінь місцевого університету.
