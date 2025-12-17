"А міг би й бритвою...": ​Сікорський відповів на заяву Захарової про те, що Ленін був "архітектором" Польщі

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський відреагував на словам речниці МЗС Росії Марії Захарової про те, що Польщу нібито створив Владімір Ленін.

У своєму дописі в соцмережі Х Сікорський зіронізував, що Ленін також був "другом польських дітей", а Владімір Путін - "благодійником України".

"Я нагадую російським пропагандистам, що Ленін був не лише творцем сучасної Польщі, а й другом польських дітей. Бо одного разу він голився в Пороніні, коли повз вікно проходила шкільна група. І він міг би перерізати дітям горло своєю бритвою, але не зробив цього!" – написав міністр.

Сікорський зазначив, що так само президент Путін є "благодійником" України – "зрештою, він міг би скинути атомну бомбу на Київ, але він ще цього не зробив".

"Конкуренція за Нобелівську премію миру буде запеклою", – написав голова МЗС Польщі.

Що передувало

Речниця російського МЗС Захарова грубо відповіла на заяву Сікорського про угорського прем’єра Віктора Орбана і заморожені російські активи. Сікорський поширив у соцмережі Х допис Орбана з критикою використання російських активів на користь України і написав, що "Віктор заслужив свій орден Леніна".

Захарова у відповідь приписала Леніну заслугу за існування Польщі.

На її слова відреагував речник польського МЗС Мацєй Вевюр. Він наголосив, що польська незалежність не була "подарунком" від Леніна, так само як радянська присутність у Центральній Європі не була визволенням. Він також зазначив, що якби Польща завдячувала своєю незалежністю Леніну, польсько-радянська війна 1920 року "мала б бути російською гуманітарною операцією – або, за цією логікою, «спеціальною військовою операцією»".

Президент РФ Владімір Путін також постійно говорить, що сучасна Україна була "створена більшовиками", зокрема – Леніним, який "подарував" їй території. За день до повномасштабного вторгнення в Україну Путін укотре заявив, що "автором і архітектором" України є Ленін і що Донбас "втиснули" в склад України. Він розкритикував знесення пам'ятиків Леніну в Україні і пригрозив "справжньою декомунізацією".