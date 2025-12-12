Програма медичних гарантій – у якій щороку держава визначає пріоритети і оплати на різні медичні послуги для українців – у 2026 році буде побудована “на трьох китах”.

Мова про здорове серце, здорове дитинство і травму війни.

Про це під час свого виступу на конференції “Формування локальних політик громадського здоров’я для збереження людського капіталу. Модель Здорова громада” розповіла голова Національної служби здоров’я Наталія Гусак, передає журналістка LB.ua.

“ПМГ-2026 буде побудована не на пакетах, а на потребах людини, яка заходить у систему, – сказала Гусак. – Бачимо, що скільки б ми не піднімали капітацію для сімейних лікарів чи скільки б не розбудовували мережу ребілітації, втрачаємо пацієнта з його потребою на кожній ланці”.

Наприклад, лише 13% пацієнтів з серцево-судинними захворюваннями, які потрапили до лікарн з інсультом чи інфактом, за рік до цього хоча б раз були у свого сімейного лікаря. Лише 18,5% пацієнтів з інсультом отримують реабілітацію за держкошт.

Тому пріоритети державного фінансування медицини 2026 буде побудовано на трьох напрямках.

1. Здорове серце

Досі 30-40% смертності в Україні припадають на серцево-судинні захворювання, каже Гусак.

Тому НСЗУ концентруватиметься на:

Більшій кількості коштів сімейній медицині з 25 до 29 млрд грн, оскільки “світові дослідження показують, що 20-25% ризику серцево-судинних хвороб можуть запобігти саме сімейні лікарі”;

Скринінг здоров’я - держпрограма, яка буде поза програмою медгарантій, але теж є складовою “здорового серця”, деталі від МОЗу можна почитати тут; З 7,1 млрд до 8.7 млрд грн зростає фінансування програми “Доступні ліки”, за якими укранці можуть отримати ліки з невеликою доплатою або безоплатно в аптеці від ряду захворювань, від серцево-судинних захворювань до цукрового діабету. “Ми працювали, щоб тут з’явилися комбіновані сучасні препарати, які відповідають за профілакутування серцево-судинних захворювань та діабету, з червня 2026 за цим напрямком теж будем розширювати “Доступні ліки”, – додала Гусак. Екстрена меддопомога – за словами голови НСЗУ, кожна хвилина швидкої реакції бригад “швидких” приносить людині +7-10% шансів вижити при зупинці серця; НСЗУ готова піднімати обсяг фінансування по лікуванню інсульту – вперше цьогоріч переглянуть тарифи на операції при лікуванні інсульту та інфарту, буде додаткова оплата за це. “Вперше почнемо закупляти для українців складні кардіохірургічні операції”, – також додала Гусак; Держава також готова покривати планове стентування, не лише ургентне. Реабілітація зросте з 5,4 млрд грн до 7,2 млрд – з’явиться доплата для кластерних лікарень, які мають договір на лікування інсульту, за забезпечення людині довготривалої реабілітації після інсульту;

Загалом голова служби наводить цифру, що смертність від серцево-судинних захворювань можна знизити на 30-40% при системному впровадженні безперервного маршруту від профілактики до реабілітації протягом 10 років. І це дасть змогу приросту + 3-5% ВВП через збереження роців працездатного життя.

2. Здорове дитинство

За словами Наталії Гусак, в Україні змешнується кількість дітей, а мережа, яка їх обслуговує, майже не змінюється: “Коли хочемо якісь рухи в мережі, всі голови громад хапаються з виборцями за стіни, які мають лишитися у вигляді пологових відділень, дитячих відділень і тд. Але не буде періоду, коли війна закінчиться і буде бебі-бум, який звучить у кожному листі до нас і народних депутатів. Тариф НСЗУ на пологи не буде підійматися до того часу, поки будемо мати таку мережу (тобто завелику та неефективну, – LB.ua). Значить будете шукати додаткові гроші на популізм на місцевому рівні”.

3. Травма війни

У скринінгу здоров’я будуть окремі оцінки шкал психічного здоров’я. Так само в “Доступних ліках” будуть препарати при розладах психіки та знеболення.

Також НСЗУ готові окремо доплачувати медзакладам за хірургію травми: “Бачимо заклади, які готові надавати складну хірургічну допомогу, пов’язану з травмою війни. За 3 міс 2025 року ці заклади отримали близько 500 млн додаткових коштів. Вперше доплачужмо за множинні і повторні операції, такого раніше ми не робили. Адже досить часто військові потребують хірургії політравми, там однією операціє не обходиться, а ми склачували завжди за одну”. – сказала голова НСЗУ.

Також вона додала, що служба готова переглядати тариф за складні психічні стани, пов’язані з залежностями пацієнтів.