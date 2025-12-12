У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
Львові кардіохірурги вперше видалили пухлину серця за допомогою робота-хірурга "Da Vinci"

У Львові кардіохірурги лікарні святого Пантелеймона вперше видалили міксому серця за допомогою робота-хірурга "Da Vinci". 

Операцію провели 63-річній пацієнтці з Волині.

Львові кардіохірурги вперше видалили пухлину серця за допомогою робота-хірурга "Da Vinci"
Медики оперують 63-річну Галину Лук’янюк
Фото: Пресслужба Першого ТМО Львова

Про це повідомили у пресслужбі Першого медичного об’єднання Львова.

Кілька місяців тому під час планового огляду кардіолог помітив на УЗД серця підозріле новоутворення. Подальше МРТ у львівському Центрі серця та судин підтвердило наявність міксоми — доброякісної, але потенційно небезпечної пухлини, що трапляється приблизно у 0,05% людей. У Галини Лук’янюк вона сягала 3,5×2,5 см.

«Я була шокована. У мене нічого не боліло, не було жодних скарг, а тим часом пухлина безсимптомно росла й могла вбити мене в будь-яку хвилину», — розповіла пацієнтка.

Кардіохірурги вирішили виконати операцію роботизовано. Раніше такі пухлини у лікарні видаляли традиційним способом — торакоскопічно через відкритий мінідоступ.

«Це новий етап розвитку торакоскопічної кардіохірургії в Україні й справжній прорив для нашої команди. Переваг багато: це безпечніше для пацієнта, менш травматично, адже ми працюємо через три маленькі проколи. Завдяки цьому термін госпіталізації скорочується до 4–5 днів», — пояснив керівник Центру серця та судин лікарні святого Пантелеймона Роман Домашич.

Операція минула успішно. Пацієнтка швидко відновилася і вже на шосту добу після втручання повернулася додому.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
