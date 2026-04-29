Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»

У місті Пафос на Кіпрі зробили мурал в коктейль-барі «Chernobyl», де обіграли трагедію на Чорнобильській АЕС в Україні. Це обурило українського посла Сергія Ніжинського.

Фото: Facebook/Sergiy Nizhynskyi скандальний мурал у м. Пафос, Кіпр

Як ідеться в дописі дипломата на фейсбук-сторінці, назва «Чорнобиль» — це «не бренд і не інструмент для привернення уваги».

«Це символ однієї з найбільших трагедій у сучасній історії, яка забрала життя, зруйнувала долі тисяч людей і залишила довготривалі наслідки для цілих поколінь. Використовувати цю назву для комерційних цілей — особливо в розважальному закладі — означає знецінювати пам’ять про жертв і перетворювати біль на маркетинговий хід. Це не про креативність чи гумор — це про межі поваги. Ми вважаємо таку практику неприйнятною. Пам’ять про трагедії не повинна ставати способом заробітку або хайпу», - наголосив Ніжинський.

Він повідомив, що хоче звернутися до муніципалітету Пафосу та влади Кіпру з проханням «переглянути доречність використання такої назви та вжити відповідних заходів».

«Закликаємо до усвідомленості та поваги. Є речі, які не можна використовувати як розвагу», - підкреслив посол.