Світ

Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»

«Ми вважаємо таку практику неприйнятною. Пам’ять про трагедії не повинна ставати способом заробітку або хайпу», - заявив Сергій Ніжинський.

У місті Пафос на Кіпрі зробили мурал в коктейль-барі «Chernobyl», де обіграли трагедію на Чорнобильській АЕС в Україні. Це обурило українського посла Сергія Ніжинського.

скандальний мурал у м. Пафос, Кіпр
Як ідеться в дописі дипломата на фейсбук-сторінці, назва «Чорнобиль» — це «не бренд і не інструмент для привернення уваги». 

«Це символ однієї з найбільших трагедій у сучасній історії, яка забрала життя, зруйнувала долі тисяч людей і залишила довготривалі наслідки для цілих поколінь. Використовувати цю назву для комерційних цілей — особливо в розважальному закладі — означає знецінювати пам’ять про жертв і перетворювати біль на маркетинговий хід. Це не про креативність чи гумор — це про межі поваги. Ми вважаємо таку практику неприйнятною. Пам’ять про трагедії не повинна ставати способом заробітку або хайпу», - наголосив Ніжинський.

Він повідомив, що хоче звернутися до муніципалітету Пафосу та влади Кіпру з проханням «переглянути доречність використання такої назви та вжити відповідних заходів».

«Закликаємо до усвідомленості та поваги. Є речі, які не можна використовувати як розвагу», - підкреслив посол.

  • У 2023-му у Верховній Раді зареєстрували проєкт Закону про внесення змін до деяких законів України щодо обмеження використання патріотичної тематики при реєстрації торговельних марок та в рекламі.
  • Так депутати відреагували на появу товарів і послуг, які викликали резонанс у суспільстві, як-от редиска "Азовсталь", напій "Буча-Комбуча", колготи з написом "ЗСУ" та ін.
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies