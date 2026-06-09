Правоохоронці заявили про ліквідацію масштабного виробництва підроблених документів на Київщині
ФотоПравоохоронці заявили про ліквідацію масштабного виробництва підроблених документів на Київщині
Китай погрожує ЄС «рішучою відповіддю» через плани Брюсселя обмежити китайський імпорт
Китай погрожує ЄС «рішучою відповіддю» через плани Брюсселя обмежити китайський імпорт
Павутиння, солов’ї, легенди про анаконд та як дихають верби: три роки нового Великого Лугу
ФотоПавутиння, солов’ї, легенди про анаконд та як дихають верби: три роки нового Великого Лугу
«Тільки офіцер, який ногами пройшов поле бою, знає, з чим зіштовхується солдат»: сім фактів про «Трійку»
«Тільки офіцер, який ногами пройшов поле бою, знає, з чим зіштовхується солдат»: сім фактів про «Трійку»
Сергій Кислиця: «Російські військові виявилися кращими переговорниками, ніж дипломати»
Сергій Кислиця: «Російські військові виявилися кращими переговорниками, ніж дипломати»
Reuters: у Росії заговорили про завершення війни через економічні проблеми
Reuters: у Росії заговорили про завершення війни через економічні проблеми
Росіяни атакували Київ балістикою та "Цирконами". Є жертви й десятки поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою та "Цирконами". Є жертви й десятки поранених (оновлено)
На війні загинув захисник з 3 ОШБ, музикант Ярослав "Варнак" Іванов
На війні загинув захисник з 3 ОШБ, музикант Ярослав "Варнак" Іванов
Ольга Токарчук: «Усі погані історії відбуваються, коли люди перестають користуватися власним розумом»
Ольга Токарчук: «Усі погані історії відбуваються, коли люди перестають користуватися власним розумом»
ГоловнаСвіт

Прокурор, який видав ордер на арешт Путіна, відсторонений з посади

Долю британського юриста визначатиме спеціальна сесія усіх країн-членів МКС.

Прокурор, який видав ордер на арешт Путіна, відсторонений з посади
Карім Хан
Фото: EPA/UPG

Британський юрист Карім Хан, який є головним прокурором Міжнародного кримінального суду, буде відсторонений від посади на час слідства щодо вчинення ним домагань.

Як пише The Guardian, виконавчий комітет суду визначив, що звинувачення на адресу Хана з боку жінки, яка працювала в його офісі у Гаазі, розглядатиме спеціальна сесія за участі усіх 125 держав, які визнають юрисдикцію МКС. Це безпрецедентний випадок, коли звільнення прокурора стане предметом загального голосування.

Карім Хан відомий тим, що у 2023 році домігся погодження ордеру на арешт воєнного злочинця Путіна за викрадення українських дітей. Він також вимагав затримання прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу за звинуваченням у злочинах під час війни проти ХАМАСу у Газі.

Усі звинувачення на свою адресу у неналежній поведінці та домаганнях прокурор відкидає.    

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies