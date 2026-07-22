Аонішікі переміг йокодзун і знову став озекі: проміжні підсумки Nagoya Basho

Як Аонішікі Арата здолав обох босів у сумо, чому за Кубок імператора можуть поборотися обидва українці і хто здатен нав'язати їм боротьбу – в огляді 4 змагальних днів Nagoya Basho.

Констатуємо, що за підсумками 11 змагальних днів Аонішікі Арата, попри травму, яка загострилася під час змагань, переміг обох (!) йокодзун Хошорю і Оносато, здобув 10 перемог, гарантувавши собі повернення рангу озекі, і очолив рейтинг сумоїстів на турнірі. Цікаво, що останнього б не сталося без Шіші Масару (Сергій Соколовський) – ще одного українця в макуучі – найвищому дивізіоні в сумо.

Тож на липневий Nagoya Basho Данило мав два завдання. Перше полягало в тому, щоб здобути 10 перемог на турнірі і одразу ж повернути собі ранг озекі за правилами Асоціації сумо Японії. Друге – довести свій клас, і це вже справа репутації, без чого в до найменших дрібниць консервативному й ієрархічному сумо нікуди.

Після травми пальця, а потім – щиколотки, отримання кадобану (попередження, яке отримує озекі за негативний баланс перемог і поразок на турнірі, – Ред.) за підсумками Haru Basho , український сумоїст Данило Явгусишин (Аонішікі Арата) зазнав хвилі критики. Йому закидали, що його стрімке сходження на вершину було ледь не випадковим, що він не оговтається від травми. Справи погіршилися, коли вінничанин пропустив травневий турнір Natsu Basho і втратив ранг озекі – другий у сумо після йокодзуни.

Перемогти Оносато, або Подолати фінального боса

У стартових 7 сутичках український сумоїст Аонішікі Арата здобув 6 перемог, зробивши заявку на успіх. Для того, аби зняти напругу й виконати план-мінімум на турнір, необхідно було перемогти 10 разів. Завдання цілком реальне, якби не травма, яку українець зазнав у восьмій сутичці на турнірі.

Фото: Nikkan Sports Арата Аонішікі після сутички

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У протистоянні з японським маегаширою Таканошо українець отримав ляпаса (дозволений прийом у сумо, – Ред.) під час сутички, невдало підвернув ногу, за інерцією похилившись від удару, і впав, викотившись за межі дохйо. Українець зміг підвестися через десяток секунд, але приховати біль не вдалося – було видно за виразом обличчя. Окрім того, він суттєво шкандибав на раніше травмовану і без того перемотану ногу.

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Відкритим залишалося питання доцільності продовження виступу на турнірі або ж хоча б участі в сутичках 9-го і 10-го змагальних днів. Інколи сумоїсти роблять паузи упродовж турніру, щоб залікувати ушкодження. З огляду на опозицію Данила в ці дні – йокодзуни Оносато і Хошорю – очікувалося, що він пропустить їх, заодно розібравшись із травмою. Єдине, що потенційно втрачав Аонішікі, в якого в запасі і так було ще 5 сутичок на здобуття 3 перемог, – це репутація. На диво, уродженець Вінниці вирішив ризикнути. Він фактично на одній нозі, бо ліва була повністю перемотана бинтами, вийшов на дохйо проти японського йокодзуни Оносато, якого ніколи раніше не перемагав в офіційних поєдинках – 4 поразки в 4 сутичках.

Фото: Nikkan Sports Аонішікі Арата (праворуч) виштовхує йокодзуну Оносато

Їхня сутичка розпочалася за класичним сценарієм – із тачі-ай (стартове зіткнення сумоїстів під час поєдинку, – Ред.). Складно виштовхнути йокодзуну, особливо коли ти на 10 сантиметрів нижче і на 45 кілограмів легше, тому Данило відійшов до краю дохйо. Коли здавалося, що наступний поштовх з боку Оносато буде фінальним, українець різко відійшов ліворуч, натиснув на спину йокодзуни і допоміг тому вийти за межі дохйо. Такою була восьма перемога Аонішікі на Nagoya Basho і перша – над Оносато. Чергова гора, як у переносному, так і з огляду на габарити в прямому сенсі, подолана фактично на одній нозі. Саме це відрізняє хорошого борця від потенційного йокодзуни…

Фото: Nikkan Sports Аонішікі Арата (Данило Явгусишин) поклав на дохйо йокодзуну Хошорю

На наступний день Аонішікі зустрівся з монгольським йокодзуною Хошорю, який насправді є зручним суперником для українця. Попри майстерність і непоступливість монгола, Данило знайшов до нього підхід давно: із 5 сутичок із Хошорю він переміг у 4. Хоч травма не загоїлася, український секіваке (на момент бою) зміг спочатку схопити суперника за маваші (пояс у сумоїстів, – Ред.), а потім виконати ефектний кидок на дохйо.

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Паралельно зі скороченням шляху до озекі (10 перемог) покращувалося й турнірне становище Данила. Водночас до своїх цілей йшов український маегашира з Мелітополя Шіші Масару. За іронією долі, саме він допоміг земляку.

Найкращий турнір в кар'єр Шіші. Українська «співпраця» як бонус

Через величезний успіх Данила Явгусишина, здобутки Сергія Соколовського – першого українця в професійному сумо – залишалися поза увагою. А дарма. Шіші природно більше «підходить» для цього виду спорту – 192 сантиметри зросту, 175 кілограмів… Так, він не настільки технічний, як земляк, але має свої переваги. А ще він вміє працювати над собою, і це видно з результатів.

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Після травневого Natsu Basho, за підсумками якого Шіші опинився фактично за крок від пониження в дивізіоні, українець пролікувався і здивував усіх зміною стилю. Тепер уже не просто агресія й хаос. Таким чином він, як і Аонішікі, здобув 6 перемог у 7 сутичках, тривалий час узагалі йшов серед лідерів рейтингу.

Фото: Nikkan Sports Сергій Соколовський (праворуч) під час сутички

Очікувалося, що у другій частині турніру його результати погіршаться, бо перемоги означають і підвищення рівня опозиції, але з Сергієм того не сталося. Так, він поступився монгольському маегаширі Асахакурю, який загалом не феєрить на Nagoya Basho, в рамках 10-го змагального дня внаслідок проблем після повільного тачі-ай, але одразу ж реабілітувався.

Ключовою для українців і важливою персонально для нього була зустріч із японським маегаширою Котоейхо, який перед 11-м змагальним днем ділив з Аонішікі Аратою першу сходинку турнірної таблиці – 9:1. Потенційна перемога Шіші, по-перше, дозволила б йому самому не випадати з когорти тих, хто наздоганяє, а по-друге, дала б можливість Данилу Явгусишину, у випадку позитивного результату в своїй сутичці, одноосібно очолити турнірну таблицю. На наше щастя, обидва українці впоралися на відмінно.

Фото: Nikkan Sports Шіші Масару виштовхав Котоейхо в рамках сутички на Nagoya Basho

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Шіші у важкому і непритаманно довгому, як для сумо, поєдинку – майже 40 секунд – мірявся силами з японцем, періодично опиняючись на краю дохйо. У підсумку Шіші захопив маваші опонента і відправив його за межі дохйо, для надійності впавши зверху. Таким чином Сергій збільшив кількість перемог до 9 і опинився на другій сходинці таблиці разом з 4 іншими сумоїстами. Аонішікі натомість у своєму поєдинку дещо бруднувато, але переміг японського маегаширу Гонояму, виштовхнувши того за межі дохйо, попередньо оббігши за спину. Щоб розвернути японця, Данило прихопив його за волосся. За таке в сумо карають, але, очевидно, фортуна усміхнулася українцю.

Фото: Nikkan Sports Аонішікі Арата здобуває перемогу

Він здобув свою десяту перемогу на турнірі, гарантував собі повернення до рангу озекі і, як бонус, ще й очолив рейтинг турніру. Якщо продовжить у такому ж темпі, то має всі шанси оформити хет-трик, користуючись футбольною термінологією, Кубків імператора.

Найважливіше: він уже довів, що є елітним борцем, здатним долати труднощі сумоїстського, набагато жорсткішого за звичайне спортивне, життя. Чого точно не скажеш про йокодзун, виступ яких відверто розчаровує.

Виставкова битва йокодзун

За правилами сумо, якщо обидва (часто він взагалі один у макуучі) йокодзуни здорові, то саме їхньою сутичкою завершується гранд-турнір. Логіка проста: йокодзуни – це найкращі сумоїсти, які за ідеального сценарію мають перемагати всіх на турнірі, а потім вирішувати долю володаря Кубка імператора між собою. В ідеальному світі…

На Nagoya Basho, як, якщо бути чесним, і на інших турнірах уже упродовж року, протистояння йокодзун стає виставковим, бо жоден з них не демонструє необхідного результату. Гранд-турнір у Нагої став лише продовженням сумної тенденції, яка рано чи пізно вилізе обом – і монголу Хошорю, і японцю Оносато – боком.

Фото: Nikkan Sports Аонішікі Арата (ліворуч) і Хошорю перед початком сутички на Nagoya Basho

Після 11 змагальних днів в активі Хошорю – 7 перемог, в Оносато – 6. Останній взагалі ближчий до боротьби за качі-коші, аніж за юшо (перемогу на гранд-турнірі, – Ред.).

У таких умовах обоє ризикують добровільно-примусово піти на пенсію. Масла у вогонь підливають програні невипадково сутички на Nagoya Basho. Одна справа, коли суперник перемагає йокодзуну через везіння, інша справа – коли переборює. Зокрема, таким було протистояння Хошорю з Аонішікі, в якому українець декласував суперника, і битва Оносато з секіваке Атаміфуджі. Останній просто виштовхнув йокодзуну за межі дохйо без особливих проблем.

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Фото: Nikkan Sports Атаміфуджі виштовхує Оносато за межі дохйо

Єдиний, хто тримає планку, але вже точно не стане йокодзуною за підсумками Nagoya Basho, – це монгольський цунаторі (озекі, який претендує на йокодзуну, – Ред.) Кірішима. Він здобув 9 перемог і двічі поступився. Для отримання рангу йокодзуни цього не вистачить, але на боротьбу за лідерство поки вистачає. Саме протистояння з цим сумоїстом може стати ключовим для Аонішікі Арати в боротьбі за Кубок імператора. Якщо, звісно, Шіші Масару не зустрінеться з Кірішимою раніше. Чому б ні? Шіші доводить, що перебуває на другій позиції не випадково.

Фото: Nikkan Sports Шіші Масару (праворуч) елегантно поставив суперника за межі дохйо

Попереду – 4 вирішальні сутички на Nagoya Basho. Тримаємо кулачки за українців і зичимо їм здоров'я. Арігато за такий виступ, панове.