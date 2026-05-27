Соколовський врятувався, новий цуноторі. Підсумки Natsu Basho

Сумо штормить після травневого турніру, а лідери залишили більше питань, ніж відповідей… Як завершився Natsu Basho, як справи в українців і з чим сумоїсти підходять до липневих змагань – читайте в огляді на LB.ua.

Розчарував і головний фаворит з Монголії, новий озекі Кірішима, адже не зміг скористатися серією травм лідерів і залишився без Кубка імператора. Направду, план-мінімум на турнір він усе одно виконав. А комусубі Вакатакакаге натомість взагалі здивував усіх і став чемпіоном. Додайте до цього маке-коші озекі Котозакури…

Данило Явгусишин (Аонішікі Арата) не зміг зняти кадобан (попередження про пониження в рейтингу, – Ред.), але Сергію Соколовському вдалося залишитися в макуучі – найвищому ранзі в сумо. Це короткі підсумки Natsu Basho – травневого гранд-турніру, в якому українські сумоїсти не справдили очікувань. Після п’ятнадцяти сутичок Аонішікі гарантовано втратив ранг озекі, а Шіші не те що не покращив свою статистику в найвищому дивізіоні, а ледь не опустився нижче.

Шіші залишається

Український маегашира Шіші Масару підходив до турніру як середняк із примарною претензією на високі місця. На дохйо (ринг у сумо, – Ред.) сталося так, що уродженець Маріуполя фактично був змушений рятуватися. У восьми сутичках українець Соколовський здобув лише дві перемоги упродовж першого тижня змагань, а за три поєдинки до завершення спромігся додати до активу ще одну звитягу. Як наслідок, українцю потрібно було здобути три позитивні результати поспіль, щоб залишитися в макуучі навіть із маке-коші – негативним балансом перемог і поразок.

Фото: sponichi.co.jp Шіші Масару (ліворуч) після сутички

Реклама

На диво, Сергій, який на турнірі запам’ятався невиразними виступами й хенкою (уникнення прямого зіткнення на старті протистояння, – Ред.), зробив усе, що від нього вимагали, й, швидше за все, зміг залишитися в найвищому дивізіоні. Точно можна буде сказати в червні, коли опублікують черговий банзуке – рейтинг у дивізіоні.

Однак уже можна зауважити, що Соколовському необхідно проаналізувати свої помилки й виправити їх до наступних змагань. За поганого розвитку подій він опуститься в нижчий дивізіон, бо лише туди дорога зі стабільними 6:9 за підсумками гранд-турнірів. На роботу в нього є півтора місяця.

Останній шанс Аонішікі

Головний український сумоїст Данило Явгусишин натомість не матиме, що аналізувати в перерві між турнірами. Natsu Basho він пропустив через травму лівої щиколотки, якої зазнав за декілька днів до старту змагань. Як наслідок, українець двічі поспіль не зміг продемонструвати качі-коші (позитивний баланс перемог і поразок, – Ред.), й втратив ранг озекі. Поки – лише де-факто, але вже перед липневим Nagoya Basho – де-юре.

Фото: sponichi.co.jp Аонішікі Арата

Відкотити все назад і повернутися до озекі реально. Потрібно лише здобути щонайменше десять перемог на наступному турнірі. З огляду на результати українця ще пів року тому, це більш ніж реально. Тим паче, що наставник Аонішікі запевнив у тому, що Данило налаштований не просто повернутися до рангу озекі, а й здобути Кубок імператора. Проблема лише в тому, що на наступному турнірі щонайменше п’ятеро сумоїстів цілитимуться в найвищі результати. Так склалися обставини.

Епідемія травм, цуноторі й новий чемпіон

Травневий турнір став випробуванням для низки атлетів. Дехто не зміг дати раду травмам, а хтось уже у виграшній ситуації не довів справу до кінця. На початку турніру завершив виступи йокодзуна Хошорю, а його візаві Оносато взагалі пропустив змагання через травму. Таким чином після стартового дня макуучі залишився «без нагляду» головних.

Реклама

Фото: sponichi.co.jp Йокодзуна Хошорю (праворуч) під час першої сутички на Natsu Basho

У таких умовах здавалося, що пальму першості перехоплять озекі – сумоїсти з другим найвищим рангом у сумо, але й тут цього не сталося. Аонішікі на турнір так і не з’явився, вирішивши залікувати травму, а японець Котозакура знявся зі змагань після восьмої поразки й гарантованого кадобану. Через це найкращим у дивізіоні тимчасово став монгол Кірішима – переможець березневого Haru Basho. Він щойно піднявся до озекі, був у гарній формі, тому саме йому пророкували перемогу.

Фото: sponichi.co.jp Озекі Кірішима з розбитим лобом

У його активі було 12 перемог у 15 сутичках, і все б нічого, якби такий самий результат не продемонстрував Вакатакакаге – 31-річний комусубі. Він був вправним атлетом, якого дещо списали з рахунків після розриву хрестоподібної зв’язки у 2023 році. «Футбольна» травма, бо найчастіше її отримують саме футболісти, відкинула сумоїста далеко від переможних позицій, але йому вдалося повернутися. Звісно, не без везіння, адже з турніру знялися не лише йокодзуни й озекі, а й інші потенційно проблемні суперники, зокрема японський комусубі Такаясу.

У таких умовах шанси на перемогу отримали навіть маегашири – найнижчий ранг (звичайні бійці, – Ред.) у макуучі, однак ніхто не став поряд із Кірішимою й Вакатакакаге. Саме вони визначили володаря Кубка імператора в плей-оф. Сутичка минула швидко: японець витримав стартове зіткнення й спокійно виштовхав суперника за межі дохйо. У підсумку він вдруге в кар’єрі став чемпіоном.

Фото: sponichi.co.jp Вакатакакаге (ліворуч) після перемоги над Кірішимою

Не залишився без заохочувального призу й Кірішима. Він отримав статус цуноторі – претендента на йокодзуну. Задля найвищого рангу в сумо й білого поясу – атрибута йокодзун – йому необхідно продемонструвати справді чемпіонський результат на липневому Nagoya Basho. Йдеться про чотирнадцять або п’ятнадцять перемог на турнірі. Саме такі умови поставив перед монголом голова суддівського корпусу Асакаяма.

Фото: sponichi.co.jp Вакатакакаге з Кубком імператора

Чи вдасться – питання відкрите, бо конкуренція на наступному гранд-турнірі буде шаленою. Занадто вже багато тих, кому треба доводити свою профпридатність. Та й до старту змагань залишилося менш як два місяці.

Реклама

Липневий хаос

Неясно, хто із сумоїстів зможе взяти участь у Nagoya Basho з огляду на епідемію травм у травні, але наступний турнір однозначно буде вкрай конкурентним. Одразу шестеро сумоїстів підійдуть до змагань зі своїми завданнями. Оносато й Хошорю доводитимуть, що їм ще рано завершувати кар’єру (йокодзуни або змагаються, або йдуть на пенсію, – Ред.), Аонішікі намагатиметься повернутися до рангу озекі, а Котозакура – зняти кадобан. Разом із ними за велич змагатиметься Кірішима. Очевидно, не варто списувати з рахунків і чинного чемпіона Вакатакакаге.

Фото: EPA/UPG Борці сумо під час святкової церемонії

Окрема когорта макуучі – міцні середняки. 195-кілограмовий Атаміфуджі, майстерний Йошінофуджі й онук Тайхо Кокі (48-й йокодзуна Іван Боришко) Охо (авансом, бо на 1/6 українець). Не списуватимемо з рахунків також Шіші Масару. Зустрінемося в липні.