Соколовський врятувався, новий цуноторі. Підсумки Natsu Basho

Шіші залишається
Український маегашира Шіші Масару підходив до турніру як середняк із примарною претензією на високі місця. На дохйо (ринг у сумо, – Ред.) сталося так, що уродженець Маріуполя фактично був змушений рятуватися. У восьми сутичках українець Соколовський здобув лише дві перемоги упродовж першого тижня змагань, а за три поєдинки до завершення спромігся додати до активу ще одну звитягу. Як наслідок, українцю потрібно було здобути три позитивні результати поспіль, щоб залишитися в макуучі навіть із маке-коші – негативним балансом перемог і поразок.
На диво, Сергій, який на турнірі запам’ятався невиразними виступами й хенкою (уникнення прямого зіткнення на старті протистояння, – Ред.), зробив усе, що від нього вимагали, й, швидше за все, зміг залишитися в найвищому дивізіоні. Точно можна буде сказати в червні, коли опублікують черговий банзуке – рейтинг у дивізіоні.
Однак уже можна зауважити, що Соколовському необхідно проаналізувати свої помилки й виправити їх до наступних змагань. За поганого розвитку подій він опуститься в нижчий дивізіон, бо лише туди дорога зі стабільними 6:9 за підсумками гранд-турнірів. На роботу в нього є півтора місяця.
Останній шанс Аонішікі
Головний український сумоїст Данило Явгусишин натомість не матиме, що аналізувати в перерві між турнірами. Natsu Basho він пропустив через травму лівої щиколотки, якої зазнав за декілька днів до старту змагань. Як наслідок, українець двічі поспіль не зміг продемонструвати качі-коші (позитивний баланс перемог і поразок, – Ред.), й втратив ранг озекі. Поки – лише де-факто, але вже перед липневим Nagoya Basho – де-юре.
Відкотити все назад і повернутися до озекі реально. Потрібно лише здобути щонайменше десять перемог на наступному турнірі. З огляду на результати українця ще пів року тому, це більш ніж реально. Тим паче, що наставник Аонішікі запевнив у тому, що Данило налаштований не просто повернутися до рангу озекі, а й здобути Кубок імператора. Проблема лише в тому, що на наступному турнірі щонайменше п’ятеро сумоїстів цілитимуться в найвищі результати. Так склалися обставини.
Епідемія травм, цуноторі й новий чемпіон
Травневий турнір став випробуванням для низки атлетів. Дехто не зміг дати раду травмам, а хтось уже у виграшній ситуації не довів справу до кінця. На початку турніру завершив виступи йокодзуна Хошорю, а його візаві Оносато взагалі пропустив змагання через травму. Таким чином після стартового дня макуучі залишився «без нагляду» головних.
У таких умовах здавалося, що пальму першості перехоплять озекі – сумоїсти з другим найвищим рангом у сумо, але й тут цього не сталося. Аонішікі на турнір так і не з’явився, вирішивши залікувати травму, а японець Котозакура знявся зі змагань після восьмої поразки й гарантованого кадобану. Через це найкращим у дивізіоні тимчасово став монгол Кірішима – переможець березневого Haru Basho. Він щойно піднявся до озекі, був у гарній формі, тому саме йому пророкували перемогу.
У його активі було 12 перемог у 15 сутичках, і все б нічого, якби такий самий результат не продемонстрував Вакатакакаге – 31-річний комусубі. Він був вправним атлетом, якого дещо списали з рахунків після розриву хрестоподібної зв’язки у 2023 році. «Футбольна» травма, бо найчастіше її отримують саме футболісти, відкинула сумоїста далеко від переможних позицій, але йому вдалося повернутися. Звісно, не без везіння, адже з турніру знялися не лише йокодзуни й озекі, а й інші потенційно проблемні суперники, зокрема японський комусубі Такаясу.
У таких умовах шанси на перемогу отримали навіть маегашири – найнижчий ранг (звичайні бійці, – Ред.) у макуучі, однак ніхто не став поряд із Кірішимою й Вакатакакаге. Саме вони визначили володаря Кубка імператора в плей-оф. Сутичка минула швидко: японець витримав стартове зіткнення й спокійно виштовхав суперника за межі дохйо. У підсумку він вдруге в кар’єрі став чемпіоном.
Не залишився без заохочувального призу й Кірішима. Він отримав статус цуноторі – претендента на йокодзуну. Задля найвищого рангу в сумо й білого поясу – атрибута йокодзун – йому необхідно продемонструвати справді чемпіонський результат на липневому Nagoya Basho. Йдеться про чотирнадцять або п’ятнадцять перемог на турнірі. Саме такі умови поставив перед монголом голова суддівського корпусу Асакаяма.
Чи вдасться – питання відкрите, бо конкуренція на наступному гранд-турнірі буде шаленою. Занадто вже багато тих, кому треба доводити свою профпридатність. Та й до старту змагань залишилося менш як два місяці.
Липневий хаос
Неясно, хто із сумоїстів зможе взяти участь у Nagoya Basho з огляду на епідемію травм у травні, але наступний турнір однозначно буде вкрай конкурентним. Одразу шестеро сумоїстів підійдуть до змагань зі своїми завданнями. Оносато й Хошорю доводитимуть, що їм ще рано завершувати кар’єру (йокодзуни або змагаються, або йдуть на пенсію, – Ред.), Аонішікі намагатиметься повернутися до рангу озекі, а Котозакура – зняти кадобан. Разом із ними за велич змагатиметься Кірішима. Очевидно, не варто списувати з рахунків і чинного чемпіона Вакатакакаге.
Окрема когорта макуучі – міцні середняки. 195-кілограмовий Атаміфуджі, майстерний Йошінофуджі й онук Тайхо Кокі (48-й йокодзуна Іван Боришко) Охо (авансом, бо на 1/6 українець). Не списуватимемо з рахунків також Шіші Масару. Зустрінемося в липні.