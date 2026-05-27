Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
СБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
ВідеоСБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
ГоловнаСпорт

Соколовський врятувався, новий цуноторі. Підсумки Natsu Basho

Данило Явгусишин (Аонішікі Арата) не зміг зняти кадобан (попередження про пониження в рейтингу, – Ред.), але Сергію Соколовському вдалося залишитися в макуучі – найвищому ранзі в сумо. Це короткі підсумки Natsu Basho – травневого гранд-турніру, в якому українські сумоїсти не справдили очікувань. Після п’ятнадцяти сутичок Аонішікі гарантовано втратив ранг озекі, а Шіші не те що не покращив свою статистику в найвищому дивізіоні, а ледь не опустився нижче.

Розчарував і головний фаворит з Монголії, новий озекі Кірішима, адже не зміг скористатися серією травм лідерів і залишився без Кубка імператора. Направду, план-мінімум на турнір він усе одно виконав. А комусубі Вакатакакаге натомість взагалі здивував усіх і став чемпіоном. Додайте до цього маке-коші озекі Котозакури…

Сумо штормить після травневого турніру, а лідери залишили більше питань, ніж відповідей… Як завершився Natsu Basho, як справи в українців і з чим сумоїсти підходять до липневих змагань – читайте в огляді на LB.ua.

Соколовський врятувався, новий цуноторі. Підсумки Natsu Basho
Шіші Масару (ліворуч) після падіння
Фото: sponichi.co.jp

Шіші залишається

Український маегашира Шіші Масару підходив до турніру як середняк із примарною претензією на високі місця. На дохйо (ринг у сумо, – Ред.) сталося так, що уродженець Маріуполя фактично був змушений рятуватися. У восьми сутичках українець Соколовський здобув лише дві перемоги упродовж першого тижня змагань, а за три поєдинки до завершення спромігся додати до активу ще одну звитягу. Як наслідок, українцю потрібно було здобути три позитивні результати поспіль, щоб залишитися в макуучі навіть із маке-коші – негативним балансом перемог і поразок.

Шіші Масару (ліворуч) після сутички
Фото: sponichi.co.jp
Шіші Масару (ліворуч) після сутички

Реклама

На диво, Сергій, який на турнірі запам’ятався невиразними виступами й хенкою (уникнення прямого зіткнення на старті протистояння, – Ред.), зробив усе, що від нього вимагали, й, швидше за все, зміг залишитися в найвищому дивізіоні. Точно можна буде сказати в червні, коли опублікують черговий банзуке – рейтинг у дивізіоні.

Однак уже можна зауважити, що Соколовському необхідно проаналізувати свої помилки й виправити їх до наступних змагань. За поганого розвитку подій він опуститься в нижчий дивізіон, бо лише туди дорога зі стабільними 6:9 за підсумками гранд-турнірів. На роботу в нього є півтора місяця.

Останній шанс Аонішікі

Головний український сумоїст Данило Явгусишин натомість не матиме, що аналізувати в перерві між турнірами. Natsu Basho він пропустив через травму лівої щиколотки, якої зазнав за декілька днів до старту змагань. Як наслідок, українець двічі поспіль не зміг продемонструвати качі-коші (позитивний баланс перемог і поразок, – Ред.), й втратив ранг озекі. Поки – лише де-факто, але вже перед липневим Nagoya Basho – де-юре.

Аонішікі Арата
Фото: sponichi.co.jp
Аонішікі Арата

Відкотити все назад і повернутися до озекі реально. Потрібно лише здобути щонайменше десять перемог на наступному турнірі. З огляду на результати українця ще пів року тому, це більш ніж реально. Тим паче, що наставник Аонішікі запевнив у тому, що Данило налаштований не просто повернутися до рангу озекі, а й здобути Кубок імператора. Проблема лише в тому, що на наступному турнірі щонайменше п’ятеро сумоїстів цілитимуться в найвищі результати. Так склалися обставини.

Епідемія травм, цуноторі й новий чемпіон

Травневий турнір став випробуванням для низки атлетів. Дехто не зміг дати раду травмам, а хтось уже у виграшній ситуації не довів справу до кінця. На початку турніру завершив виступи йокодзуна Хошорю, а його візаві Оносато взагалі пропустив змагання через травму. Таким чином після стартового дня макуучі залишився «без нагляду» головних.

Реклама

Йокодзуна Хошорю (праворуч) під час першої сутички на Natsu Basho
Фото: sponichi.co.jp
Йокодзуна Хошорю (праворуч) під час першої сутички на Natsu Basho

У таких умовах здавалося, що пальму першості перехоплять озекі – сумоїсти з другим найвищим рангом у сумо, але й тут цього не сталося. Аонішікі на турнір так і не з’явився, вирішивши залікувати травму, а японець Котозакура знявся зі змагань після восьмої поразки й гарантованого кадобану. Через це найкращим у дивізіоні тимчасово став монгол Кірішима – переможець березневого Haru Basho. Він щойно піднявся до озекі, був у гарній формі, тому саме йому пророкували перемогу.

Озекі Кірішима з розбитим лобом
Фото: sponichi.co.jp
Озекі Кірішима з розбитим лобом

У його активі було 12 перемог у 15 сутичках, і все б нічого, якби такий самий результат не продемонстрував Вакатакакаге – 31-річний комусубі. Він був вправним атлетом, якого дещо списали з рахунків після розриву хрестоподібної зв’язки у 2023 році. «Футбольна» травма, бо найчастіше її отримують саме футболісти, відкинула сумоїста далеко від переможних позицій, але йому вдалося повернутися. Звісно, не без везіння, адже з турніру знялися не лише йокодзуни й озекі, а й інші потенційно проблемні суперники, зокрема японський комусубі Такаясу.

У таких умовах шанси на перемогу отримали навіть маегашири – найнижчий ранг (звичайні бійці, – Ред.) у макуучі, однак ніхто не став поряд із Кірішимою й Вакатакакаге. Саме вони визначили володаря Кубка імператора в плей-оф. Сутичка минула швидко: японець витримав стартове зіткнення й спокійно виштовхав суперника за межі дохйо. У підсумку він вдруге в кар’єрі став чемпіоном.

Вакатакакаге (ліворуч) після перемоги над Кірішимою
Фото: sponichi.co.jp
Вакатакакаге (ліворуч) після перемоги над Кірішимою

Не залишився без заохочувального призу й Кірішима. Він отримав статус цуноторі – претендента на йокодзуну. Задля найвищого рангу в сумо й білого поясу – атрибута йокодзун – йому необхідно продемонструвати справді чемпіонський результат на липневому Nagoya Basho. Йдеться про чотирнадцять або п’ятнадцять перемог на турнірі. Саме такі умови поставив перед монголом голова суддівського корпусу Асакаяма.

Вакатакакаге з Кубком імператора
Фото: sponichi.co.jp
Вакатакакаге з Кубком імператора

Чи вдасться – питання відкрите, бо конкуренція на наступному гранд-турнірі буде шаленою. Занадто вже багато тих, кому треба доводити свою профпридатність. Та й до старту змагань залишилося менш як два місяці.

Реклама

Липневий хаос

Неясно, хто із сумоїстів зможе взяти участь у Nagoya Basho з огляду на епідемію травм у травні, але наступний турнір однозначно буде вкрай конкурентним. Одразу шестеро сумоїстів підійдуть до змагань зі своїми завданнями. Оносато й Хошорю доводитимуть, що їм ще рано завершувати кар’єру (йокодзуни або змагаються, або йдуть на пенсію, – Ред.), Аонішікі намагатиметься повернутися до рангу озекі, а Котозакура – зняти кадобан. Разом із ними за велич змагатиметься Кірішима. Очевидно, не варто списувати з рахунків і чинного чемпіона Вакатакакаге.

Борці сумо під час святкової церемонії
Фото: EPA/UPG
Борці сумо під час святкової церемонії

Окрема когорта макуучі – міцні середняки. 195-кілограмовий Атаміфуджі, майстерний Йошінофуджі й онук Тайхо Кокі (48-й йокодзуна Іван Боришко) Охо (авансом, бо на 1/6 українець). Не списуватимемо з рахунків також Шіші Масару. Зустрінемося в липні.

Віталій ТкачукВіталій Ткачук, спортивний журналіст
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies