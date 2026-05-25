FT: Сі Цзіньпін розкритикував посилення оборони Японії під час зустрічі з Трампом

Китайський лідер говорив емоційно та роздратовано і це здивувало американських чиновників.

Китайський лідер Сі Цзіньпін розкритикував прем'єр-міністра Японії Санае Такаїчі за нарощування оборонного потенціалу країни.

Про це повідомляє Boomblerg з посиланням на джерела.

Критика прозвучала під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Пекіні на початку травня.

Зазначається, що Сі Цзіньпін говорив емоційно та роздратовано і це здивувало американських чиновників. Кілька джерел зазначило, що критика Сі була найгарячішою частиною саміту. Посадовці адміністрації Трампа були заскочені зненацька, оскільки під час двосторонніх переговорів напередодні зустрічі про Японію взагалі не згадували.

Трамп зі свого боку сказав Сі, що Такаїчі довелося зайняти більш наполегливу позицію щодо безпеки через зростання загрози з боку Північної Кореї. 

Японія нещодавно скасувала більшість обмежень щодо продажу військової техніки, а Такаїчі сигналізувала про пом'якшення без'ядерних принципів, що також викликало критику з боку Китаю.

Такаїчі та Трамп провели телефонну розмову після китайського саміту і домовилися обговорювати ключові питання Індо-Тихоокеанського регіону.

В уряді Японії відмовилися прокоментувати інформацію про позиці Сі. Головний секретар кабінету міністрів Японії Мінору Кіхара підкреслив, що заяви Китаю про зростання мілітаризму в Японії є “абсолютно безпідставними”.

  • Відносини між Пекіном і Токіо залишаються напруженими після того, як минулого року Такаїчі заявила, що вторгнення Китаю на Тайвань може виправдати розгортання Японією своїх військових сил.

  • Міністр оборони Японії Сіндзіро Коїдзумі заявив про важливість зміцнення оборони острова Хоккайдо на тлі активності Росії.

