Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Президент Фінляндії Стубб не проти представляти Європу на переговорах із Росією

президент Фінляндії Александр Стубб
Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що в разі відповідного звернення буде готовий виступити представником Європи на мирних переговорах із Росією.

Про це він сказав в інтерв’ю Yle.

Заява Стубба стала реакцією на заяву президента України Володимира Зеленського про те, що Європа повинна мати власного делегата на переговорах із РФ.

«Якщо ви запитаєте, то, мабуть, на це питання не можна відповісти негативно», — сказав Стубб.

Водночас він наголосив, що обговорення миру стане можливим лише після того, як Росія зобов'яжеться дотримуватися режиму припинення вогню.

  • Днями державний секретар Міністерства оборони Фінляндії Янне Куусела заявив, що будь-які майбутні переговори європейських країн із Росією мають відбуватися лише за умови міцної єдності та суворої координації всередині самої Європи. 
  • Відомо, що у Євросоюзі тривають дискусії про обрання кандидатури перемовника з Росією від ЄС.
  • У списку – троє кандидатів: ексканцлерка Німеччини Ангела Меркель, президент Фінляндії Александер Стубб та колишній голова уряду Італії Маріо Драгі.
