Президент Фінляндії Стубб не проти представляти Європу на переговорах із Росією

Обговорення миру стане можливим лише після того, як РФ зобов'яжеться дотримуватися режиму припинення вогню.

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що в разі відповідного звернення буде готовий виступити представником Європи на мирних переговорах із Росією.

Про це він сказав в інтерв’ю Yle.

Заява Стубба стала реакцією на заяву президента України Володимира Зеленського про те, що Європа повинна мати власного делегата на переговорах із РФ.

«Якщо ви запитаєте, то, мабуть, на це питання не можна відповісти негативно», — сказав Стубб.

Водночас він наголосив, що обговорення миру стане можливим лише після того, як Росія зобов'яжеться дотримуватися режиму припинення вогню.