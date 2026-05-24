Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Південнокорейський підводний човен прибув до Канади

Це був перший в історії південнокорейського флоту транстихоокеанський похід підводного човна.

Підводний човен ROKS Dosan Ahn Chang-ho
Фото: EPA/UPG

Підводний човен ВМС Південної Кореї прибув до порту в Канаді для спільних навчань із Королівськими ВМС на тлі спроб Сеула виграти канадський контракт на підводні човни, який оцінюють приблизно у 39,6 млрд доларів США.

Про це пише Yonhap.

Підводний човен водотоннажністю 3 000 тон ROKS Dosan Ahn Chang-ho прибув до порту на канадській військово-морській базі Ескімальт у місті Вікторія на південному заході країни після подорожі довжиною близько 14 000 кілометрів через Ґуам і Гаваї. Це був перший в історії південнокорейського флоту транстихоокеанський похід підводного човна, повідомили у ВМС.

Це також перший випадок, коли підводний човен здійснив настільки тривале плавання. Він вирушив із військово-морської бази у південно-східному порту Чінхе 25 березня.

Разом із підводним човном вирушив фрегат водотоннажністю 3 100 тон Daejeon. Двоє канадських підводників приєдналися до південнокорейського екіпажу на Гаваях для фінального етапу переходу до Вікторії.

Транстихоокеанський похід відбувся в той час, коли південнокорейський консорціум Hanwha Ocean та HD Hyundai Heavy Industries змагається з німецькою Thyssenkrupp Marine Systems у партнерстві з Норвегією за канадський проєкт зі створення флоту з до 12 дизель-електричних підводних човнів. Переможця тендеру очікують визначити у червні.

Раніше цього місяця міністр промисловості Південної Кореї Кім Чон Кван зустрівся в Оттаві зі своєю канадською колегою Мелані Жолі та міністром енергетики і природних ресурсів Канади Тім Годжсон, щоб обговорити проєкт підводних човнів і заручитися підтримкою канадської сторони для південнокорейської заявки. Кім також відвідував Канаду в січні та березні для просування цієї пропозиції.

Начальник штабу ВМС Південної Кореї адмірал Кім Кьон Рьоль та голова державного агентства оборонних закупівель Лі Йон Чхоль мали взяти участь у церемонії зустрічі південнокорейських кораблів, організованій Королівськими ВМС Канади у понеділок за місцевим часом.

Напередодні прибуття кораблів Кім у суботу провів переговори в Оттаві з віцеадміралом Ангус Топші, командувачем Королівських ВМС Канади, якого призначено майбутнім заступником командувача Збройних сил Канади.

Після навчань із Королівськими ВМС Канади кораблі візьмуть участь у багатонаціональних навчаннях Rim of the Pacific під проводом США на Гаваях наприкінці червня, після чого повернуться додому.

