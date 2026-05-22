Прем'єрка Альберти Даніель Сміт уточнила, що насправді це не буде голосуванням за відокремлення.

Багата на нафту канадська провінція Альберта проведе в жовтні референдум щодо виходу зі складу Канади.

Про це повідомляє France24.

Проте прем'єрка Альберти Даніель Сміт заявила, що насправді це не буде голосуванням за відокремлення.

Вона пояснила, що виборці лише вирішуватимуть, чи настав час для проведення референдуму про вихід із Канади.

“Я хочу чітко заявити. Я підтримую те, щоб Альберта залишилася в складі Канади, і саме так я б проголосувала на провінційному референдумі. Це також позиція мого уряду”, – сказала Сміт у телевізійному виступі.

Питання стосуватиметься того, чи повинна Альберта залишатися в складі Канади, чи вжити юридичних заходів відповідно до Конституції для проведення обов'язкового референдуму щодо виходу.

Професор політології в Університеті Калгарі Іен Броді зазначив, що Сміт, схоже, діє дуже обережно.

“Голосування, щоб побачити, чи хочуть люди взагалі голосувати. Це гарний спосіб дати змогу тим виборцям, які не висловилися, висловитися проти відокремлення”, – сказав Броді.