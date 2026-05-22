Багата на нафту канадська провінція Альберта проведе в жовтні референдум щодо виходу зі складу Канади.
Про це повідомляє France24.
Проте прем'єрка Альберти Даніель Сміт заявила, що насправді це не буде голосуванням за відокремлення.
Вона пояснила, що виборці лише вирішуватимуть, чи настав час для проведення референдуму про вихід із Канади.
“Я хочу чітко заявити. Я підтримую те, щоб Альберта залишилася в складі Канади, і саме так я б проголосувала на провінційному референдумі. Це також позиція мого уряду”, – сказала Сміт у телевізійному виступі.
Питання стосуватиметься того, чи повинна Альберта залишатися в складі Канади, чи вжити юридичних заходів відповідно до Конституції для проведення обов'язкового референдуму щодо виходу.
Професор політології в Університеті Калгарі Іен Броді зазначив, що Сміт, схоже, діє дуже обережно.
“Голосування, щоб побачити, чи хочуть люди взагалі голосувати. Це гарний спосіб дати змогу тим виборцям, які не висловилися, висловитися проти відокремлення”, – сказав Броді.
- Перемога варіанту “так” на зобов'язальному референдумі все одно не означатиме автоматичного проголошення незалежності, оскільки після цього мають відбутися переговори з федеральним урядом.
- Згідно з рішенням Верховного суду від 1998 року, провінції не мають права виходити зі складу Канади в односторонньому порядку.