Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
СБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб'єктах біля Москви
Сі попередив Трампа, що "тайванське питання" є вирішальним для відносин між США і Китаю
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
Трамп направить до Польщі додаткових 5000 військових

Раніше Пентагон заявляв про призупинення розгортання армії в Польщі.

 Президент США Дональд Трамп заявив, що направить до Польщі додаткові 5000 військовослужбовців, змінивши план призупинення розгортання армії в країні.

Про це пише Bloomberg, цитуючи допис Трампа в соціальній мережі.

«Виходячи з успішного обрання нинішнього президента Польщі Кароля Навроцького, якого я з гордістю підтримав, та наших стосунків з ним, я радий оголосити, що Сполучені Штати надішлють до Польщі додаткові 5000 військовослужбовців», – написав Трамп.

  • Минулого тижня Пентагон призупинив ротаційне розгортання бронетанкової бригади в Польщі, а пізніше оголосив про остаточне скорочення 4000 солдатів з Європи в рамках ширшого перегляду своєї військової присутності на континенті. Цей план викликав занепокоєння серед союзників США в усьому світі.
  • Після цього віце-президент США Джей Ді Венс заявив, що розгортання американських військ до Польщі було відкладено, але твердження про виведення військ з Європи не є точним.
