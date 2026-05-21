Трамп направить до Польщі додаткових 5000 військових

Президент США Дональд Трамп заявив, що направить до Польщі додаткові 5000 військовослужбовців, змінивши план призупинення розгортання армії в країні.
Про це пише Bloomberg, цитуючи допис Трампа в соціальній мережі.
«Виходячи з успішного обрання нинішнього президента Польщі Кароля Навроцького, якого я з гордістю підтримав, та наших стосунків з ним, я радий оголосити, що Сполучені Штати надішлють до Польщі додаткові 5000 військовослужбовців», – написав Трамп.
- Минулого тижня Пентагон призупинив ротаційне розгортання бронетанкової бригади в Польщі, а пізніше оголосив про остаточне скорочення 4000 солдатів з Європи в рамках ширшого перегляду своєї військової присутності на континенті. Цей план викликав занепокоєння серед союзників США в усьому світі.
- Після цього віце-президент США Джей Ді Венс заявив, що розгортання американських військ до Польщі було відкладено, але твердження про виведення військ з Європи не є точним.