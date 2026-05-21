Трамп направить до Польщі додаткових 5000 військових

Раніше Пентагон заявляв про призупинення розгортання армії в Польщі.

Президент США Дональд Трамп заявив, що направить до Польщі додаткові 5000 військовослужбовців, змінивши план призупинення розгортання армії в країні.

Про це пише Bloomberg, цитуючи допис Трампа в соціальній мережі.

«Виходячи з успішного обрання нинішнього президента Польщі Кароля Навроцького, якого я з гордістю підтримав, та наших стосунків з ним, я радий оголосити, що Сполучені Штати надішлють до Польщі додаткові 5000 військовослужбовців», – написав Трамп.