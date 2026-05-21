Саміт Індія-Африка перенесли на невизначений термін через спалах Еболи

В Конго від хвороби померли вже 130 людей.

Саміт Індія-Африка перенесли на невизначений термін через спалах Еболи
Фото: EPA/UPG

Саміт Індія-Африка, який мав відбутися в Нью-Делі наприкінці травня, відклали на невизначений термін через спалаху лихоманки Ебола.

Про це пише Bloomberg.

Обидві сторони обговорили ситуацію в галузі охорони здоров'я в деяких частинах Африки та підтвердили необхідність співпраці для покращення здатності континенту боротися з хворобами.

Уряди країн Азії посилюють перевірку кордонів та карантин, оскільки органи охорони здоров'я працюють над стримуванням зростаючого спалаху еболи в Демократичній Республіці Конго.

США спрямували рейси з американськими пасажирами, які нещодавно відвідали країни, що постраждали від спалаху Еболи, до Міжнародного аеропорту Вашингтон-Даллес для посиленого обстеження.

В Конго зафіксовано вже понад 130 смертей від спалаху Еболи. Всесвітня організація охорони здоров'я повідомляє, що в Конго зареєстровано сотні випадків захворювання.

