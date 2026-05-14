Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю

Аналітики вважають, що китайський лідер може домогтися поступок щодо Тайваню в обмін на допомогу з інших питань, як-от тиск на Іран щодо Ормузької протоки.

Сі Цзіньпін попередив Дональда Трампа, що “тайванське питання” має вирішальне значення для відносин між США та Китаєм.

Про це пише Financial Times.

На початку саміту в Пекіні він додав: неналежне розв'язання цієї проблеми може призвести до конфлікту.

Під час двогодинної зустрічі в четвер, яка стала першим візитом президента США до Китаю за дев'ять років, Сі також високо оцінив прогрес у торговельних переговорах і заявив, що в тарифній війні “не буде переможців”.

Виступаючи в Будинку народних зборів, Сі намагався донести до Трампа, наскільки серйозно комуністичний уряд Китаю ставиться до своїх претензій на Тайвань.

“Тайванське питання є найважливішим питанням у відносинах між Китаєм та США. У разі хибних кроків країни можуть зіткнутися з протистоянням чи навіть конфліктом, що поставить усі американсько-китайські відносини у вкрай небезпечне становище”, – сказав Сі.

Китай претендує на суверенітет над Тайванем і погрожує взяти його під контроль силою, якщо Тайбей і далі чинитиме опір.

У відповідь на коментарі Сі Цзіньпіна, Міністерство закордонних справ Тайваню заявило, що Пекін “є єдиною загрозою для регіонального миру та стабільності” і що Тайвань продовжуватиме співпрацювати зі США та іншими країнами, які підтримують свободу та демократію.

Деякі урядовці та аналітики висловили побоювання, що китайський лідер може домогтися поступок щодо Тайваню в обмін на допомогу з інших питань, як-от тиск на Іран, щоб він уклав угоду про відкриття Ормузької протоки.

Серед союзників США існує занепокоєння, що Трамп може скоротити продаж зброї Тайбею або навіть змінити дипломатичну позицію США, щоб “виступити» проти незалежності Тайваню, а не з поточної позиції не підтримувати її.”

Адміністрація Трампа минулого року схвалила рекордні 11,1 млрд доларів на продаж зброї Тайваню, що перевищує 8,4 млрд доларів, наданих колишнім президентом Джо Байденом. Вашингтон також готує ще один пакет допомоги, вартість якого, як очікується, становитиме щонайменше 14 млрд доларів.