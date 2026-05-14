Боротьба за посаду голови центрального банку Франції стане перевіркою впливу Макрона перед виборами 2027 року

Президент Франції Еммануель Макрон наступного тижня зіткнеться з випробуванням: законодавці вирішуватимуть, чи затверджувати його колишнього керівника апарату на посаду керівника центрального банку.

Про це повідомляє Reuters.

Деякі критики стверджують, що ця кандидатура є частиною кампанії із захисту ключових інституцій від можливої перемоги ультраправих на виборах 2027 року.

Відхилення кандидатури Еммануеля Мулена означатиме для Макрона ганебну поразку. Це підкреслило б втрату впливу непопулярного президента менш ніж за рік до завершення його другого терміну.

Водночас схвалення, ймовірно, підживить звинувачення суперників у тому, що Макрон призначає на керівні посади лоялістів, які можуть забезпечити його спадщину та убезпечити себе від можливої перемоги “Національного об'єднання” (RN) на наступних президентських виборах.

“Президент має рацію, пропонуючи призначення (Мулена), оскільки це технічно виправдано, але він бере на себе політичний ризик, якщо пропозицію буде відхилено парламентом, враховуючи, що він більше не має більшості”, – сказав політичний аналітик Вільям Тей з аналітичного центру Le Millenaire.

Опозиція у фінансових комітетах обох палат може заблокувати кандидатуру Мулена в середу, якщо три п'ятих їхнього складу проголосують проти. Голоси обох палат підсумовуються: призначення вважатиметься схваленим, якщо кількість голосів “проти” не перевищить 60% від загальної кількості учасників голосування.