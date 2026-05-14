Нардепу Дубінському повідомили про підозру у державній зраді
Нардепу Дубінському повідомили про підозру у державній зраді
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
СБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
ФотоСБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
Зеленський: дефіцит систем ППО Patriot такий, що гірше нікуди
Зеленський: дефіцит систем ППО Patriot такий, що гірше нікуди
Британський доброволець, яки пройшов російський полон, подає в суд на РФ за тортури
Британський доброволець, яки пройшов російський полон, подає в суд на РФ за тортури
ГоловнаСвіт

Боротьба за посаду голови центрального банку Франції стане перевіркою впливу Макрона перед виборами 2027 року

Наступного тижня це питання розглянуть законодавці.

Боротьба за посаду голови центрального банку Франції стане перевіркою впливу Макрона перед виборами 2027 року
Еммануель Макрон
Фото: ЕРА/UPG

Президент Франції Еммануель Макрон наступного тижня зіткнеться з випробуванням: законодавці вирішуватимуть, чи затверджувати його колишнього керівника апарату на посаду керівника центрального банку. 

Про це повідомляє Reuters.

Деякі критики стверджують, що ця кандидатура є частиною кампанії із захисту ключових інституцій від можливої перемоги ультраправих на виборах 2027 року.

Відхилення кандидатури Еммануеля Мулена означатиме для Макрона ганебну поразку. Це підкреслило б втрату впливу непопулярного президента менш ніж за рік до завершення його другого терміну.

Водночас схвалення, ймовірно, підживить звинувачення суперників у тому, що Макрон призначає на керівні посади лоялістів, які можуть забезпечити його спадщину та убезпечити себе від можливої перемоги “Національного об'єднання” (RN) на наступних президентських виборах.

“Президент має рацію, пропонуючи призначення (Мулена), оскільки це технічно виправдано, але він бере на себе політичний ризик, якщо пропозицію буде відхилено парламентом, враховуючи, що він більше не має більшості”, – сказав політичний аналітик Вільям Тей з аналітичного центру Le Millenaire.

Опозиція у фінансових комітетах обох палат може заблокувати кандидатуру Мулена в середу, якщо три п'ятих їхнього складу проголосують проти. Голоси обох палат підсумовуються: призначення вважатиметься схваленим, якщо кількість голосів “проти” не перевищить 60% від загальної кількості учасників голосування.

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies