Союзники провідних суперників очільника британського уряду Кіра Стармера у Лейбористській партії дали зрозуміти, що готові змагатися з ним за посаду прем'єр-міністра.
Про це повідомляє Bloomberg.
Колишня “права рука” Стармера, Анджела Рейнер заявила про підготовку до боротьби за посаду лідера керівної партії після заяви про те, що податкова перевірка не виявила порушень у її діяльності.
Прихильники прем'єра також очікували, що міністр охорони здоров'я Вес Стрітінг піде у відставку з Кабінету міністрів, щоб оголосити про власний виклик.
Ці події наближають Британію до хаотичної та затяжної боротьби за головну державну посаду в період все більшої економічної невизначеності.
Хоча прем'єр-міністра тривалий час супроводжували історично низькі рейтинги схвалення та сумніви щодо призначення Пітера Мандельсона послом у США, змови з метою його усунення прискорилися після провальних місцевих виборів минулого тижня.
Результати переконали багатьох лейбористів у тому, що Стармер не має плану протидії популістським суперникам, таким як “Reform UK” Найджела Фараджа та “Зелені” Зака Поланскі.
- Стармер відкинув заклики піти у відставку, заявивши міністрам, що він “продовжить керувати”. Він пообіцяв сміливіше вирішувати проблеми, що турбують Британію, щоб спробувати зміцнити своє політичне майбутнє.
- Згідно з правилами Лейбористської партії, будь-якому претенденту потрібна підтримка 81 депутата від політичної сили – 20% від партії в парламенті – щоб розпочати боротьбу за лідерство.