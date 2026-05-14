Bloomberg: суперники Стармера готуються кинути виклик ослабленому прем'єр-міністру

Колишня “права рука” Стармера, Анджела Рейнер заявила про підготовку до боротьби за посаду лідера керівної партії.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер
Фото: EPA/UPG

Союзники провідних суперників очільника британського уряду Кіра Стармера у Лейбористській партії дали зрозуміти, що готові змагатися з ним за посаду прем'єр-міністра.

Про це повідомляє Bloomberg.

Колишня “права рука” Стармера, Анджела Рейнер заявила про підготовку до боротьби за посаду лідера керівної партії після заяви про те, що податкова перевірка не виявила порушень у її діяльності. 

Прихильники прем'єра також очікували, що міністр охорони здоров'я Вес Стрітінг піде у відставку з Кабінету міністрів, щоб оголосити про власний виклик.

Ці події наближають Британію до хаотичної та затяжної боротьби за головну державну посаду в період все більшої економічної невизначеності. 

Хоча прем'єр-міністра тривалий час супроводжували історично низькі рейтинги схвалення та сумніви щодо призначення Пітера Мандельсона послом у США, змови з метою його усунення прискорилися після провальних місцевих виборів минулого тижня. 

Результати переконали багатьох лейбористів у тому, що Стармер не має плану протидії популістським суперникам, таким як “Reform UK” Найджела Фараджа та “Зелені” Зака Поланскі.

  • Стармер відкинув заклики піти у відставку, заявивши міністрам, що він “продовжить керувати”. Він пообіцяв сміливіше вирішувати проблеми, що турбують Британію, щоб спробувати зміцнити своє політичне майбутнє.
  • Згідно з правилами Лейбористської партії, будь-якому претенденту потрібна підтримка 81 депутата від політичної сили – 20% від партії в парламенті – щоб розпочати боротьбу за лідерство.
