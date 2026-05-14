Союзники провідних суперників очільника британського уряду Кіра Стармера у Лейбористській партії дали зрозуміти, що готові змагатися з ним за посаду прем'єр-міністра.

Про це повідомляє Bloomberg.

Колишня “права рука” Стармера, Анджела Рейнер заявила про підготовку до боротьби за посаду лідера керівної партії після заяви про те, що податкова перевірка не виявила порушень у її діяльності.

Прихильники прем'єра також очікували, що міністр охорони здоров'я Вес Стрітінг піде у відставку з Кабінету міністрів, щоб оголосити про власний виклик.

Ці події наближають Британію до хаотичної та затяжної боротьби за головну державну посаду в період все більшої економічної невизначеності.

Хоча прем'єр-міністра тривалий час супроводжували історично низькі рейтинги схвалення та сумніви щодо призначення Пітера Мандельсона послом у США, змови з метою його усунення прискорилися після провальних місцевих виборів минулого тижня.

Результати переконали багатьох лейбористів у тому, що Стармер не має плану протидії популістським суперникам, таким як “Reform UK” Найджела Фараджа та “Зелені” Зака Поланскі.