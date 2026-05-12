У Великій Британії посилилися заклики до відставки прем'єра Стармера

Понад 70 із 403 депутатів від Лейбористської партії попросили його піти у відставку.

Кір Стармер
Фото: EPA/UPG

У Великій Британії посилилися заклики до відставки прем'єр-міністра Кіра Стармера – на тлі поразки керівної Лейбористської партії на місцевих та регіональних виборах, повідомляє France24.

Понад 70 із 403 депутатів від Лейбористської партії попросили його піти у відставку. Їх не переконали обіцянки Стармера зробити партію “сміливішою та кращою, щоб заспокоїти невдоволених виборців, які прагнуть змін”.

Згідно з правилами Лейбористської партії, будь-якому претенденту потрібна підтримка 81 депутата від політичної сили – 20% від партії в парламенті – щоб розпочати боротьбу за лідерство.

Серед тих, хто закликав Стармера піти у відставку, є четверо урядових помічників, які вже пішли з посад. За інформацією британських ЗМІ, міністерка закордонних справ Іветт Купер та міністр внутрішніх справ Шабана Махмуд сказали Стармеру, що він повинен контролювати впорядкований перехід влади.

63-річний Стармер очолив уряд у липні 2024 року внаслідок впевненої перемоги на виборах. Це поклало край 14-річному правлінню консерваторів, позначеному політикою суворої економії, внутрішніми конфліктами через Brexit та неоднозначною реакцією на пандемію коронавірусу.

Проте він припускався однієї політичної помилки за іншою і опинився в центрі скандалу через призначення та подальше звільнення Пітера Мандельсона з посади посла Великої Британії у Вашингтоні після розголосу про зв’язки дипломата з сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном.

Він досі не забезпечив економічного зростання, щоб полегшити життя британців в умовах високої вартості життя. Однак він отримав схвальні відгуки за опір президенту США Дональду Трампу в питанні Ірану.

Минулого тижня під час місцевих та регіональних виборів виборці винесли нищівний вердикт його 22-місячному перебуванню при владі: праворадикальна партія Reform UK та ліві популісти з “Зелених” здобули значну підтримку коштом лейбористів.

Лейбористи також уперше з 1999 року втратили контроль над парламентом Уельсу, поступившись націоналістам із “Партії Уельсу” (Plaid Cymru), і не змогли скоротити відставання від Шотландської національної партії в Единбурзі.

