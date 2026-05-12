Ізраїль дозволив страти і публічні судові процеси над обвинуваченими в нападі 7 жовтня 2023

Ізраїль ухвалив закон, що дозволяє смертну кару і публічні судові процеси над обвинувачуваними в нападах, скоєних ХАМАС 7 жовтня 2023 року. Його підтримали 93 парламентарі, 0 проголосували проти, передає BBC.

Це рідкісний випадок, коли опозиційні політики проголосували так само, як більшість. Водночас 27 законодавців утрималися або були відсутніми.

Проти закону виступали ізраїльські правозахисники. Вони не підтримують смертну кару і застерігають від показових судових процесів, заснованих на зізнаннях, що могли бути отримані під тортурами.

7 жовтня бойовики під керівництвом ХАМАС напали на Ізраїль, вбили понад 1200 людей і взяли в заручники ще 251. Напад став тригером для війни в Смузі Гази, внаслідок якої, за оцінками підконтрольного ХАМАСу МОЗ, загинули 2 740 людей.

У березні Ізраїль уже ухвалив закон, що дозволяє смертну кару проти терористів. Однак він не має зворотної дії, тож для обвинувачуваних у нападі 7 жовтня 2023-го держава розробила новий.

Ізраїльські політики, які підтримують закон, кажуть, що він дозволить провести судовий процес історичного значення.