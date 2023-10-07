Напад ХАМАС на Ізраїль. Єрусалим оголосив війну терористам. Поточна ситуація

Увесь цивілізований світ встав на захист Ізраїлю. LB.ua розповідає, що відомо на цей час та ділиться власними інсайдами.

Ізраїль відповів. Прем'єр Нетаньягу заявив, що Держава оголосила війну ХАМАСу. Операція "Залізні мечі" стартувала. Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) веде бойові дії на півдні країни. Її ВПС завдають ударів по позиціях терористів. А поблизу Сектора Газа збираються сили Ізраїлю, щоби розпочати сухопутну операцію.

На Ізраїль напали . Терористи ХАМАС здійснили атаку на країну, вбивши та поранивши сотні людей. Вони викрали ізраїльських військовослужбовців. Багато хто з оглядачів називає нинішні події ізраїльським 9/11, а дехто згадує перші години війни Судного дня, яка розпочалася рівно 50 років тому - у жовтні 1973 року.

Фото: EPA/UPG

Як почалася війна

7 жовтня, о 6:28 ранку палестинська терористична організація ХАМАС розпочала військову операцію проти Ізраїлю. Ватажки бойовиків повідомили, що випустили понад 5 тис. ракет і увійшли на ізраїльську територію. Напад відбувся у найбільш неочікуваний для Ізраїлю момент – у свято Сімхат Тора, яке завершує цикл осінніх святкових днів для юдеїв. Речник ЦАХАЛу Даніель Хагарі повідомив, що найманці атакували міста Ізраїлю з землі, моря та повітря. Перші атаки багатьом нагадують ситуацію 50-річної давнини, коли єгиптяни та сирійці напали на Ізраїль, за чим розпочалася війна Судного дня 1973 року. І тоді, і зараз атака сталася неочікувано.

Терористи ХАМАС завдали ракетних ударів по багатьох ізраїльських містах, зокрема по Тель-Авіву та Єрусалиму. Зазнав масованого удару, зокрема, й ізраїльський Ашкелон (15 – 16 км на північ від Сектору Газа). В Армії оборони Ізраїлю закликали мільйони людей залишатися в укриттях.

За даними міністерства охорони здоров’я Ізраїлю, принаймні 100 людей загинуло, майже тисяча дістали поранення. Водночас бойовики захопили 35 військових та поселенців в ізраїльському Сдероті. Їх ватажки «ХАМАС» вже назвали військовополоненими.

Фото: EPA/UPG

Дії терористів

Армія оборони Ізраїлю нині веде бої з ХАМАС на півдні країни – безпосередньо поблизу кордону із Сектором Газа. Протягом дня перестрілки відбувалися у містах Кфар-Аза, Сдерот, Суфа, Нахаль-Оз, Маген, Беєрі та на військовій базі Реїм. Служба швидкої допомоги закликала ізраїльтян здавати кров у Тель-Авіві, Єрусалимі та Хайфі. Заклади освіти країни у неділю не працюватимуть. Ізраїльські оглядачі вже назвали ці події ізраїльським 9/11.

Терористи захопили контрольно-пропускний пункт «Ерез», після чого проникли до прикордонного Сдерота. Як повідомляє ізраїльська поліція, нині бойовики діють у 21 населеному пункті. Тим часом ведуться перемовини з бойовиками, які тримають заручників у місті Офакім.

Відповідь Ізраїлю

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що його країна перебуває у стані війни з ХАМАС. В державі оголошений надзвичайний стан. ЦАХАЛ перевели у бойову готовність, в країні розпочався призов резервістів.

«ХАМАС здійснив криваву раптову атаку на Ізраїль та його громадян. Насамперед я наказав очистити від терористів населені пункти, в які вони проникли, і це вже робиться. Я дозволив широкий призов резервістів для участі у війні. Ми перебуваємо у стані війни, і ми вийдемо з неї переможцями».

Сили оборони Ізраїлю розпочали операцію «Залізні мечі». Сили ЦАХАЛу завдали удару по 17 військових об'єктах і чотирьох командних центрах ХАМАС. ВПС Ізраїлю атакували терористичні цілі терористів у секторі Газа, зокрема осередок бойовиків на КПП «Ерец», що на кордоні з сектором. ЦАХАЛ вже вдарив по «Палестинській Вежі» в секторі — це висотці, де розташовані офіси, пов'язані з ХАМАС.

Фото: EPA/UPG

Разом з тим Армія Ізраїлю стала перекидати військовослужбовців на кордон для подальшої контртерористичної операції. За інформацією LB.ua, Ізраїль збирає чотири дивізії військових задля початку сухопутного штурму Сектору Газа. Там вже перебуває 31 батальйон регулярних сил.

Міжнародна підтримка

Увесь цивілізований світ виступив на боці Ізраїлю. Президент Сполучених Штатів Джо Байден пообіцяв Нетаньягу, що надасть Державі Ізраїль усі необхідні засоби підтримки для довготривалого захисту.

Британія, Франція, Чехія засудили дії терористів. Глава зовнішньополітичного відомства Євросоюзу Жозеп Боррель виразив солідарність із народом Ізраїлю. Бразилія, яка зараз головує в Раді Безпеки ООН, скликатиме екстрене засідання.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що право Ізраїлю на захист від терористів не підлягає сумніву. «Ніде у світі не можна давати жодного шансу терору, бо терор завжди є злочином не просто проти однієї країни чи його конкретних жертв, а проти людяності як такої та всього нашого світу. Хоч би хто використовував терор, це злочин проти світу. Хоч би хто спонсорував терор, це злочин проти світу. Світ має бути обʼєднаний та солідарний, щоб терор ніколи й ніде не намагався підкорити чи зламати життя. Право Ізраїлю на захист не підлягає сумніву».

За інформацією LB.ua, зовнішньополітичне керівництво Ізраїлю позитивно сприйняло слова підтримки глави української держави. Водночас ту позицію, що була озвучена російськими високопосадовцями, зокрема Дмитром Медвєдєвим, в Єрусалимі вважають неприйнятною. Нагадаю, в Москві не захотіли звинувачувати ХАМАС у нападі на Ізраїль і вчергове заявили, що в усьому винен Захід.

Фото: EPA/UPG

Деякі арабські держави – такі, як Саудівська Аравія та Єгипет – заявили свою стурбованість та зазначили, що на винних чекають серйозні наслідки.

А ось представники терористичних організацій, зокрема ліванської «Хезболла», підтримали ХАМАС. А головному спонсору тероризму, Ірану, атака бойовиків на Ізраїль сподобалася.

Україні час визнати іранський Корпус вартових терористичною організацією

«Іран висловлює підтримку палестинському руху ХАМАС у зв'язку з його нападом на Ізраїль. Ми підтримуємо операцію і ми впевнені, що Фронт Опору теж її підтримує. Ми разом з палестинськими моджахедами аж до звільнення Палестини та Єрусалима», – заявив радник аятоли Алі Хаменеї генерал-майор Рахім Сафаві.

Політичне врегулювання

Напад ХАМАС повністю змінив політичну ситуацію всередині Ізраїлю. Глава опозиції Яїр Лапід вже зустрівся з Нетаньягу та запропонував об’єднатися та створити уряд національного єднання на час кризи.

Бойові пілоти – резервісти, які раніше відмовилися брати участь у тренуваннях через судову реформу, запропоновану Нетаньягу, заявили, що повертаються на службу та братимуть участь у боротьбі на боці Ізраїлю.

Фото: EPA/UPG

Політична криза, яка багато місяців тривала в Ізраїлі, вірогідно, завершилася. Десятки тисяч людей, які майже щоденно виходили на демонстрації проти уряду, та їх супротивники з правого табору вирішили об’єднатися.

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Тим часом Іран, головний супротивник Ізраїлю у регіоні, так чи інакше отримає певний виграш від ситуації. Тепер ізраїльські сили змушені будуть зосереджуватися на внутрішніх загрозах, що ідуть із Сектора Газа. Тим часом Іран робитиме усе можливе, щоби ще більше зосередити свої проксі-сили довкола ізраїльського кордону – в Лівані та в Сирії.

Важлво зрозуміти, що для Ізраїлю нині важливо буде повернути полонених, військових та цивільних, яких викрав ХАМАС. Нині Єрусалим зробить усе можливе і неможливе, щоби з Гази ці люди вийшли неушкодженими.