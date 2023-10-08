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Алієв вважає Грузію "найбільш правильним вибором" посередника між Азербайджаном і Вірменією

Тепер очікують рішення Вірменії вступити у переговори.

Алієв вважає Грузію "найбільш правильним вибором" посередника між Азербайджаном і Вірменією
Ільхам Алієв
Фото: EPA/UPG

Президент Азербайджану Ільхам Алієв вважає Грузію "найбільш правильним вибором" посередника між своєю державою та Вірменією, передає Azertag.

Це Алієв сказав на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Грузії Іраклієм Гарібашвілі у Тбілісі.

"Сьогодні декілька держав та одночасно деякі міжнародні організації намагаються підтримати процес нормалізації відносин між Вірменією та Азербайджаном. Ми вітаємо це. Якщо він не буде одностороннім і упередженим, звичайно, ми вітаємо будь-яке посередництво та допомогу. Однак, як на мене, найбільш правильним вибором у цій галузі, враховуючи як історичні зв'язки, так і географічний фактор, безумовно, могла б бути Грузія", - сказав Алієв.

Він подякував Гарібашвілі за потенційні посередницькі можливості. Також президент Азербайджану додав, що тепер очікує на відповідний крок від Вірменії.

"Якщо буде згода Вірменії, керівники наших профільних інституцій можуть негайно приїхати до Грузії як для двосторонніх, так і для тристоронніх зустрічей", - зазначив Алієв.

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Нагадаємо, нині президент Азербайджану розкритикував Євросоюз та попередив, що рішення Франції направити військову допомогу Вірменії може спровокувати новий конфлікт на Південному Кавказі. Алієв назвав залучення Азербайджану до спільної заяви лідерів Вірменії, Франції, Німеччини і Євроради "неправильним підходом".

Алієв додав, що "у зв'язку із відомою позицією Франції Азербайджан не брав участі у зустрічі у Гранаді". 

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