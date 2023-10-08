У Берліні прихильники ХАМАСу роздавали пахлаву в честь нападу на Ізраїль

Німецька поліція в берлінському районі Нойкьольн протягом суботи двічі розганяла сходини пропалестинської групи Samidoun, яка святкувала масштабну атаку терористичного угруповання ХАМАС на Ізраїль, – пише "Європейська правда".

У суботу вдень група Samidoun поширила в соцмережах фото з Нойкьольна, на яких роздає пахлаву, "щоб відсвяткувати перемогу опору".

Через кілька годин близько п'яти десятків людей знову зібралися на бульварі Зонненале, скандуючи насильницькі та антиізраїльські гасла. Через ці вигуки співробітники поліції Берліна розігнали мітинг незабаром після його початку.

В обох випадках німецькі правоохоронці заявили, що розпочали кримінальні розслідування.

"Наші співробітники документують усі події на місці для доказового переслідування і наразі встановлюють особи всіх людей, які відмовилися розходитися, незважаючи на розгін зібрання", – повідомила берлінська поліція.

Журналісти німецького видання Welt заявили, що були змушені видалити відзняті з мітингу на Зонненале матеріали після погроз розправою з боку активістів.

Дії пропалестинських активістів публічно засудило посольство Ізраїлю в Німеччині.

В обох випадках німецькі правоохоронці заявили, що розпочали кримінальні розслідування.

"Наші співробітники документують усі події на місці для доказового переслідування і наразі встановлюють особи всіх людей, які відмовилися розходитися, незважаючи на розгін зібрання", – повідомила берлінська поліція.

Журналісти німецького видання Welt заявили, що були змушені видалити відзняті з мітингу на Зонненале матеріали після погроз розправою з боку активістів.

Дії пропалестинських активістів публічно засудило посольство Ізраїлю в Німеччині, а міністерка внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер після цього розпорядилась посилити охорону єврейських об’єктів.

Нагадаємо, у суботу вранці терористичне угруповання ХАМАС здійснило масштабну атаку на Ізраїль із району сектора Гази, випустивши понад 2 тисячі ракет по ізраїльській території. У відповідь Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) оголосила про контртерористичну операцію "Залізні мечі" й розпочала обстріл інфраструктури сектора Гази. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху під час звернення до нації заявив, що Ізраїль помститься за цей чорний день.

Він закликав жителів Гази тікати, оскільки ізраїльські військові будуть знищувати бойовиків ХАМАСу на цій території. У неділю військово-політичний кабінет Ізраїлю проголосував за введення пункту 40 Алеф, що означає офіційне оголошення війни. Німеччина посилює поліцейську охорону єврейських та ізраїльських установ, оскільки деякі прихильники палестинців вийшли на вулиці Берліна, щоб відсвяткувати напад.