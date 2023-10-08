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​Голова зовнішньополітичного комітету Верховної Ради запропонував визнати ХАМАС терористичною організацією

Так нардеп відреагував на інформацію про двох загиблих українок в Ізраїлі.

​Голова зовнішньополітичного комітету Верховної Ради запропонував визнати ХАМАС терористичною організацією
Олександр Мережко
Фото: РБК

Україна має визнати ХАМАС терористичною організацією.

Про це заявив народний депутат, Голова парламентського Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко на своїй сторінці у фейсбуці.

Так Мережко відреагував на інформацію про двох загиблих українок в Ізраїлі.

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Нагадаємо, за інформацією МЗС України, загиблі тривалий час проживали на території Ізраїлю. 

За минулу добу наші дипломати розшукали одного українця, який зник на півдні країни.

Учора вранці терористична організація ХАМАС завдала масованого ракетного удару по Ізраїлю. Після атаки ХАМАСУ в Ізраїлі оголосили про початок контртерористичної операції "Залізні мечі", а пізніше міністр національної безпеки Ізраїлю Ітамар Бен-Гвір оголосив про запровадження режиму надзвичайного стану на всій території країни.

Нині воєнно-політичний кабінет повідомив, що Ізраїль офіційно оголосив стан війни.

За даними Міністерства охорони здоровʼя Ізраїлю, кількість загиблих у країні сягнула вже понад 500 осіб.

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