Чи можливий військовий кластер на деокупованих територіях Сходу?

28 вересня у Києві в рамках спільного проєкту LB.ua та інвестиційної компанії EFI Group відбулася дискусійна панель, присвячена майбутньому деокупованих територій Донецької й Луганської областей . В ході обговорення постало питання, яке заслуговує окремого розгляду - чи можливе розміщення військового кластеру на звільнених територіях Донеччини й Луганщини . Наводимо думки учасників панелі.

Фото: Макс Требухов

Голова наглядової ради EFI Group Ігор Ліскі вважає, що на території Донецької й Луганської областей, з огляду на їхню географію, мають розміститися два військових корпуси.

“По-перше, це фактор безпеки і віри в майбутнє. По-друге, сучасна армія – це великі роботодавці. Два корпуси по 20-50 тисяч - з нашою реформою децентралізації – це великі роботодавці”, – зазначив Ігор Ліскі.

Також він висловився за розміщення британської військової бази, наприклад, у Маріуполі.

“Вона б забезпечувала безпеку морського шляху через Азовське море, а також була б гарантом майбутнього миру”, – каже бізнесмен.

Фото: Макс Требухов

Коментуючи таку візію, заступник голови Офісу президента Олексій Кулеба зазначив, що готового рішення щодо цього немає. Однак очевидно, що основним інвестором в Донецьку і Луганську область після їх деокупації буде держава, а держава інвестуватиме передовсім у “безпекову складову”.

“Наші військові чудово розуміють науку і філософію цієї війни. Чи потрібно нам буде це враховувати, коли ми будемо відбудовувати міста? 100% потрібно. Все змінюється дуже швидко. Якщо ми з вами пригадаємо 2014-2015 рік, як починалася війна, і проаналізуємо 2022 рік, коли вона продовжилася повномасштабно - за інтенсивністю, за застосуванням зброї це зовсім інші види війни. І активне застосування БПЛА з двох сторін свідчить про те, що, можливо, певні агломерації, форпости ми маємо розглядати і на цій території в контексті відбудови”, - зазначив Олексій Кулеба.

Фото: Макс Требухов

Крім того, колишній очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай вважає, що висока концентрація військових у регіоні забезпечить природну асиміляцію людського ресурсу.

“Військові, прикордонники (а у нас найбільший кордон з Росією має 770 км), Національна гвардія, Нацполіція приїдуть зі своїми родинами або потроху будуть перевозити їх. Діти - в школах, в садочках, зроблять природну асиміляцію. Якщо буде чітка державна позиція і мотивація, поїдуть і вчителі з різних областей, і лікарі. Вмотивовані. А це головне”, - резюмував Гайдай.