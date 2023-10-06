Шольц не дає дозвіл на передачу ракет Taurus Україні, бо хоче уникнути “ескалації”, – Politico

Канцлер вважає, що Німеччина повинна уникати «ескалації війни», щоб не стати «частиною конфлікту». Він також згадав про конституційні обмеження, але не зазначив, про що саме йдеться.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц у четвер спробував виправдати своє небажання постачати Україні крилаті ракети Taurus, назвавши причинами конституційні обмеження та ризик «ескалації війни», повідомляє Politico.

Втім Шольц анонсував додаткову військову підтримку Києва у вигляді ще однієї системи ППО «Патріот» «на зимові місяці» і стверджував, що «це те, що зараз найбільше потрібно».

На канцлера посилився тиск з боку таких союзників, як Сполучене Королівство, а також з боку його власної правлячої коаліції, щоб передати німецькі високоточні крилаті ракети Taurus Україні, особливо тому, що Великобританія та Франція вже поставили їх. Йдеться про крилаті ракети «Шторм Шедоу» і «Скальп».

Проте Шольц продовжує виключати поставку Taurus «на даний момент». Відповідаючи на запитання, чому він не хоче відправляти крилаті ракети, канцлер стверджував, що таке рішення може бути прийнято лише після «ретельного обмірковування».

«Зрештою, коли війна триває так довго, ці міркування не можуть припинитися одразу», — сказав Шольц під час прес-конференції на полях саміту Європейського політичного співтовариства в Гранаді, Іспанія, додавши, що його уряд «повинен завжди враховувати, що конституція вимагає від нас і які наші варіанти дій».

Він додав: «Це включає, зокрема, той факт, що ми, звичайно, повинні гарантувати, що не буде ескалації війни і що Німеччина не стане частиною конфлікту. Забезпечити це також моє завдання як канцлера».

Шольц не уточнив, які потенційні конституційні обмеження він має на увазі, але Bild повідомляє, що канцлер був стурбований тим, що для того, щоб Україна використовувала ракети Taurus, Берліну доведеться надати геодані російських цілей і таким чином взяти більш активну роль у війні. Повідомляється, що Шольц також стурбований тим, що Україна може використати ракети для удару по Керченському мосту, який з'єднує окупований Крим з Росією.

Нагадаємо, цього тижня видання Bloomberg повідомило, що Німеччина поставить Києву ППО для захисту зернових шляхів. Додаткова підтримка має прибути на місце до кінця року.