Зеленський і прем'єр Британії обговорили захист судноплавства і страхування суден у Чорному морі

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із прем'єр-міністром Великобританії Ріші Сунаком у межах участі в ІІІ саміті Європейської політичної спільноти в Гранаді (Іспанія).

Про це йдеться на сайті глави держави.

Під час розмови йшлося про те, що обидві держави розширюватимуть оборонну співпрацю. Також Президент і прем'єр обговорили роботу паралельних маршрутів зернового експорту і наголосили на важливості консолідації міжнародних зусиль для захисту свободи судноплавства в Чорному морі.

Крім того, йшлося про можливі формати страхування суден, які прямуватимуть до українських портів.

Нагадаємо, дані розвідки Великої Британії свідчать про те, що РФ може замінувати морськими мінами шлях зернового коридору, аби націлитися на цивільні судна в Чорному морі. За будь-які напади відповідальність вона збирається покласти на Україну.

Тим часом уряд Швеції пропонує виділити 333 мільйона шведських крон на спеціальні експортні кредитні гарантії для компаній, які торгують з Україною.