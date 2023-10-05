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Зеленський і прем'єр Британії обговорили захист судноплавства і страхування суден у Чорному морі

Країни розширюють оборонну співпрацю.

Зеленський і прем'єр Британії обговорили захист судноплавства і страхування суден у Чорному морі
Ріші Сунак і Володимир Зеленський
Фото: Х/UK Prime Minister

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із прем'єр-міністром Великобританії Ріші Сунаком у межах участі в ІІІ саміті Європейської політичної спільноти в Гранаді (Іспанія).

Про це йдеться на сайті глави держави.

Під час розмови йшлося про те, що обидві держави розширюватимуть оборонну співпрацю. Також Президент і прем'єр обговорили роботу паралельних маршрутів зернового експорту і наголосили на важливості консолідації міжнародних зусиль для захисту свободи судноплавства в Чорному морі. 

Крім того, йшлося про можливі формати страхування суден, які прямуватимуть до українських портів.

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Нагадаємо, дані розвідки Великої Британії свідчать про те, що РФ може замінувати морськими мінами шлях зернового коридору, аби націлитися на цивільні судна в Чорному морі. За будь-які напади відповідальність вона збирається покласти на Україну.

Тим часом уряд Швеції пропонує виділити 333 мільйона шведських крон на спеціальні експортні кредитні гарантії для компаній, які торгують з Україною.

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