Але чи замислюємося ми над тим, як щоденне харчування впливає на роботу серця та стан судин?

Серце працює без вихідних. Воно не робить перерв на обід, не відкладає свої обов’язки на понеділок і не зупиняється, коли ми втомлюємося. Протягом усього життя воно забезпечує організм кров’ю, киснем і поживними речовинами.

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Фото: надане Аллою Цвєтковою

Наш раціон — це значно більше, ніж спосіб втамувати голод. Він впливає на рівень холестерину, артеріальний тиск, обмін глюкози, масу тіла та інші чинники, пов’язані із серцево-судинними захворюваннями.

Саме тому дедалі більше уваги приділяють кардіопротекторному харчуванню — моделі раціону, спрямованій на підтримку здоров’я серця й судин.

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Важливо розуміти, що йдеться не про сувору дієту на кілька тижнів і не лише про зниження ваги. Це система харчових звичок, якої можна дотримуватися тривалий час, поступово роблячи щоденне меню кориснішим і різноманітнішим.

Що таке кардіопротекторна дієта

Термін «кардіопротекторна» поєднує поняття серця та захисту. Йдеться про модель харчування, яка допомагає підтримувати нормальну роботу серцево-судинної системи та контролювати чинники ризику її захворювань.

Її основою є принципи середземноморського харчування та дієтичного підходу DASH, розробленого для допомоги в контролі артеріального тиску.

Ці моделі мають багато спільного. Вони передбачають достатню кількість овочів, фруктів, цільнозернових продуктів, бобових, горіхів і джерел ненасичених жирів. Водночас рекомендують обмежувати надлишок солі, доданого цукру, насичених жирів і промислових трансжирів.

Головна мета кардіопротекторного харчування — не просто зменшити масу тіла, а підтримувати здоров’я серця й судин. Нормалізація ваги може стати додатковим результатом, якщо вона потрібна людині.

Як харчування впливає на судини

Судини — це не пасивні трубки, якими рухається кров. Їхня внутрішня поверхня вистелена тонким шаром клітин — ендотелієм. Він бере участь у регуляції судинного тонусу, кровотоку та процесів згортання крові.

На стан судин впливає багато чинників, зокрема артеріальний тиск, рівень холестерину, куріння, фізична активність, спадковість і харчування.

Раціон із надлишком солі, доданого цукру, насичених жирів і промислових трансжирів може сприяти погіршенню метаболічних показників і підвищенню серцево-судинного ризику. За певних умов це пов’язано з порушенням функції ендотелію, запальними процесами та розвитком атеросклерозу.

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Атеросклеротичні бляшки формуються поступово. Вони можуть звужувати просвіт артерій, а в разі ускладнення — спричиняти утворення тромбу. Якщо кровопостачання певної ділянки серцевого м’яза або мозку різко порушується, це може призвести до інфаркту чи інсульту.

Кардіопротекторне харчування не усуває всі ці ризики саме по собі, проте є важливою складовою їх зниження разом із фізичною активністю, відмовою від куріння, контролем тиску та необхідним медичним лікуванням.

Холестерин і тригліцериди

Холестерин потрібен організму для побудови клітинних мембран і синтезу певних гормонів. Проблема полягає не в самій наявності холестерину, а в його рівні та співвідношенні різних ліпопротеїнів у крові.

Холестерин ЛПНЩ часто називають «поганим», оскільки його підвищений рівень пов’язаний із накопиченням холестерину в стінках артерій і розвитком атеросклерозу.

Холестерин ЛПВЩ називають «хорошим». Він бере участь у перенесенні холестерину з тканин до печінки. Водночас оцінювати серцево-судинний ризик лише за рівнем ЛПВЩ неправильно — важливі всі показники ліпідограми та загальний стан здоров’я.

Тригліцериди — це форма жирів, які циркулюють у крові та використовуються організмом як джерело енергії. Їхній рівень може підвищуватися, зокрема, через надлишок калорій, алкоголю, доданого цукру та рафінованих вуглеводів.

Що можна змінити в раціоні?

Частіше обирати продукти, багаті на клітковину — овочі, фрукти, бобові та цільні зерна.

Замінювати частину насичених жирів ненасиченими.

Включати до меню рибу, горіхи й насіння.

Обмежувати солодкі напої та надлишок доданого цукру.

Поєднувати зміни харчування з регулярною фізичною активністю.

Такі кроки можуть допомагати поліпшувати ліпідний профіль. Якщо рівень холестерину значно підвищений або ризик серцево-судинних захворювань високий, харчування не замінює призначених лікарем препаратів.

Артеріальний тиск і щоденний раціон

Надлишок натрію в раціоні може сприяти підвищенню артеріального тиску, особливо в людей, чутливих до солі. Тому один із важливих принципів кардіопротекторного харчування — обмежувати її надмірне споживання.

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Водночас раціон має забезпечувати організм необхідними мінералами. Овочі, зелень, бобові, горіхи та деякі молочні продукти містять калій, магній і кальцій, які беруть участь у регуляції фізіологічних процесів, зокрема роботи м’язів і нервової системи.

Практичні кроки:

Не досолювати страви автоматично.

Частіше використовувати зелень, лимонний сік, часник і спеції для смаку.

Обмежувати надмірне споживання ковбас, солоних закусок, консервів та інших продуктів із високим вмістом натрію.

Читати етикетки й порівнювати вміст солі в подібних продуктах.

Людям із захворюваннями нирок або тим, хто приймає певні препарати, не варто самостійно збільшувати споживання калію чи використовувати калієві замінники солі. У таких випадках потрібні індивідуальні рекомендації лікаря.

Цукор, вуглеводи та хронічне запалення

Вуглеводи є важливим джерелом енергії. Однак значення має не лише їхня кількість, а й те, з яких продуктів вони надходять.

Солодкі напої, кондитерські вироби, солодка випічка та інші джерела великої кількості доданого цукру можуть сприяти надлишковому споживанню калорій і погіршенню метаболічних показників.

Натомість цільнозернові продукти, бобові, овочі та цілі фрукти забезпечують організм клітковиною, вітамінами й мінералами. Клітковина допомагає підтримувати нормальну роботу травної системи та може сприяти контролю рівня глюкози й холестерину.

Важливу роль відіграють і ягоди, овочі, зелень та чай — продукти, що містять різноманітні біологічно активні речовини, зокрема антиоксиданти.

Хронічне запалення пов’язане з багатьма порушеннями обміну речовин і серцево-судинними захворюваннями. Водночас не існує одного продукту, який міг би самостійно усунути запалення. Значення має загальний характер харчування, а також сон, фізична активність, відмова від куріння та контроль хронічних захворювань.

Які продукти мають бути основою раціону

Кардіопротекторне харчування не вимагає складних рецептів чи екзотичних інгредієнтів. Його основу можуть становити звичайні продукти, доступні в повсякденному житті.

Овочі та зелень. Помідори, шпинат, броколі, перець, морква, капуста та інші овочі забезпечують клітковину, вітаміни й мінерали. Практичний орієнтир — близько 400–500 грамів овочів і фруктів на день із перевагою овочів, якщо це відповідає індивідуальним потребам.

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Цільнозернові продукти. Вівсянка тривалого приготування, гречка, бурий рис, кіноа та хліб із цільного зерна містять клітковину й допомагають зробити раціон різноманітнішим.

Бобові. Сочевиця, нут і квасоля — джерела рослинного білка, клітковини та інших поживних речовин. Їх можна додавати до супів, салатів, гарнірів і самостійних страв.

Жирна морська риба. Лосось, скумбрія, сардини та оселедець містять омега-3 жирні кислоти. Практичний орієнтир — їсти рибу приблизно двічі на тиждень, якщо немає індивідуальних протипоказань.

Горіхи, насіння та рослинні олії. Волоські горіхи, мигдаль, насіння льону й чіа, оливкова олія та авокадо містять ненасичені жири. Водночас горіхи й олії досить калорійні, тому варто враховувати розмір порцій.

Птиця та яйця. Курятина й індичатина, а також яйця можуть бути частиною збалансованого раціону. Важливі різноманітність джерел білка та спосіб приготування — запікання, тушкування чи варіння зазвичай дають змогу обійтися без надлишку жиру.

Які жири обирати

Не всі жири однакові. Організму потрібні жири для нормального функціонування, але їхні джерела мають значення.

Ненасичені жири містяться в жирній рибі, оливковій та інших рослинних оліях, горіхах, насінні й авокадо. Коли вони замінюють частину насичених жирів у раціоні, це може сприяти поліпшенню рівня холестерину.

Насичені жири є у вершковому маслі, жирному м’ясі, салі, жирних молочних продуктах і деяких тропічних оліях. Їх не обов’язково повністю виключати, однак доцільно обмежувати споживання. Орієнтир, який часто використовують у рекомендаціях, — менш ніж 10% загальної добової енергетичної цінності раціону.

Промислові трансжири підвищують серцево-судинний ризик. Варто уникати продуктів, що містять частково гідрогенізовані олії, та обмежувати фастфуд і промислову випічку, у складі яких можуть бути небажані жири.

Головний принцип простий — не потрібно прибирати всі жири. Варто частіше обирати їхні корисні джерела та уважно ставитися до складу продуктів.

Кому потрібен особливий підхід

Принципи кардіопротекторного харчування можуть бути корисними багатьом людям, але конкретний раціон залежить від стану здоров’я, віку, фізичної активності та призначеного лікування.

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Особливо важливо узгоджувати зміни харчування з лікарем людям, які мають:

високий рівень холестерину;

надлишкову масу тіла;

цукровий діабет;

період відновлення після операцій на серці;

хронічні захворювання нирок або приймають препарати, що впливають на рівень калію, тиск чи глюкозу.

За тяжких порушень функції нирок надлишок калію може бути небезпечним. Крім того, після зміни харчування показники артеріального тиску або глюкози в деяких людей можуть змінюватися, тому важливо контролювати їх відповідно до рекомендацій лікаря. Самостійно змінювати дозування препаратів не можна.

Є й інші моменти, про які варто пам’ятати. Різке збільшення кількості клітковини може спричинити здуття або дискомфорт у травній системі. Тому овочі, бобові та цільнозернові продукти краще вводити поступово. Людям з алергією слід враховувати індивідуальну непереносимість риби, горіхів та інших продуктів.

Корисні продукти також потребують розумних порцій. Наприклад, горіхи й рослинні олії мають високу енергетичну цінність. Збалансований раціон — це не лише вибір якісних продуктів, а й відповідність порцій індивідуальним потребам.

Як перейти на новий раціон без стресу

Одна з найчастіших помилок — спробувати змінити все одразу. Людина прибирає звичні продукти, встановлює десятки заборон і невдовзі відмовляється від нового режиму.

Набагато практичніший підхід — не лише забирати, а й додавати.

Почніть із простих кроків:

Додайте порцію овочевого салату до обіду.

Замініть білий хліб цільнозерновим.

Заплануйте рибу на два приймання їжі протягом тижня.

Спробуйте додати до супу або салату квасолю чи сочевицю.

Поступово зменшуйте кількість солі та солодких напоїв.

Не обов’язково за один день змінювати весь вміст холодильника. Коли корисні продукти регулярно з’являються в меню, вони поступово стають звичною частиною харчування.

Приклад кардіопротекторного меню на один день

Наведений нижче варіант — приклад того, як можна поєднувати основні групи продуктів. Порції варто адаптувати до власних потреб, рівня активності та рекомендацій фахівця.

Сніданок

Вівсяна каша з цільного зерна.

Жменя свіжої чорниці.

Близько 30 грамів волоських горіхів.

Кава без цукру.

Перекус

Натуральний грецький йогурт.

Одне середнє яблуко.

Обід

Запечене філе індички.

Порція бурого рису.

Салат зі свіжих овочів з оливковою олією та лимонним соком.

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Другий перекус

Невелика жменя мигдалю.

Морквяні палички з хумусом.

Вечеря

Лосось, приготований на парі або запечений.

Броколі.

Стручкова квасоля з невеликою кількістю оливкової олії.

Це не універсальний лікувальний раціон, а приклад меню. За певних захворювань, алергій, харчових обмежень або особливих потреб його необхідно адаптувати.

Здоров’я починається з повсякденних рішень

Кардіопротекторна дієта — це не короткострокова акція й не обіцянка миттєвого результату. Це спосіб харчування, який допомагає працювати над важливими чинниками серцево-судинного ризику та підтримувати здоров’я в довгостроковій перспективі.

Не потрібно чекати понеділка, нового місяця чи ідеальних умов. Почніть з одного усвідомленого рішення вже під час наступного приймання їжі.

Додайте овочі до обіду. Оберіть цільнозерновий продукт. Заплануйте рибу на вечерю. Зверніть увагу на кількість солі у звичних продуктах.

Маленькі зміни, яких можна послідовно дотримуватися, здатні стати важливою частиною турботи про серце.

Адже здоров’я та довголіття залежать від багатьох чинників, і щоденна тарілка — один із тих, на які ми справді можемо впливати.