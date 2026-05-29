Meal prep: як економити гроші й час і при цьому мати збалансоване харчування

А наскільки це корисно для здоров'я, пояснює Галина Слобода-Яготенко — лікарка-дієтологиня , членкиня Асоціації дієтологів України та Британської асоціації дієтологів.

Що це таке, як правильно робити заготовини і яких помилок уникати, LB.ua розпитав Тетяну Гайович — нутриціологиню й авторку блогу @ dribka.soli .

Якщо ця сцена повторюється у вашому житті частіше, ніж хотілося б, можливо, час спробувати методику meal prep.

Дев’ята вечора. Ви прийшли після роботи додому, голодні й утомлені стоїте перед відчиненим холодильником, у якому є пів огірка, йогурт і шматок сиру. А через десять хвилин у застосунку доставки вже оформлене замовлення на піцу або суші, бо готувати немає сил.

Що таке meal prep

Meal prep (мілпреп) — скорочення від англійського словосполучення мілпрепaration, «приготування їжі». Це про планування й заготівлю компонентів страв наперед.

Це не дієта чи система обмежень: замість готувати щодня з нуля або імпровізувати на голодний шлунок, ви виділяєте кілька годин раз на тиждень, щоб приготувати основу — білки, гарніри, овочі, соуси. Протягом наступних днів ці компоненти комбінуєте в різні страви.

А хіба не краще щодня свіжа їжа?

«З точки зору нутриціології часто краще "вчорашня домашня їжа", ніж щоденний фастфуд або пропуски прийомів їжі й незрозумілі перекуси. мілпреп — це інструмент, який за грамотного підходу економить час, гроші й нерви, допомагає тримати харчування під контролем», — пояснює дієтологиняі Галина Слобода-Яготенко.

Галина Слобода-Яготенко

«Для блогу готувала одне, для сім'ї — інше, в результаті замовляли піцу»

До мілпреп Тетяна прийшла не з кулінарної сфери. Як сама жартує, «з IT випадково потрапила в декрет». Після народження першої доньки Таня зіткнулася з післяпологовою депресією. Задумалася, що хоче щось змінити: «Робити щось важливе, а не просто кнопочки на комп’ютері тискати.

Паралельно вдома накопичувалося побутове: чоловік працював із дому, маленькій доньці потрібно було вводити прикорм, а Тані — хоча б знаходити час нормально поїсти.

Готувати дівчина любила завжди, аби щось цікаве: хотіла експериментів, нових смаків і складніших страв. Вела фудблог. Згодом виникла дивна ситуація: для блогу готувала одну їжу, для сім’ї — іншу, а ввечері замовляли піцу, бо ніхто не наївся.

У ресторані вона пропрацювала з 10 місяців, і побачила кухню зсередини: «У ресторані ніхто не готує салат повністю з-під ножа, не смажить курочку на “цезар” і не калатає соус окремо. Уся ресторанна історія тримається на заготовках — напівготових компонентах, які кухарі збирають під замовлення. Інакше ми чекали б на їжу годинами».

Цей принцип Тетяна вирішила перенести на домашню кухню, і продовжила вести фудблог. Монетизувати блог через рекламу не хотіла, тому запитала свою аудиторію: «Хочу заробляти, але не знаю як, давайте щось придумаємо». Підписники: «О, заготовки треба».

Тетяна Гайович

Концепцію Тетяна шліфувала разом із підписниками. Хотіла дати людям не просто рецепти, а зрозумілу систему. Тому в меню є послідовність дій, таймлайн і список покупок.

«Я страждаю синдромом самозванця, тому, коли почала більше цікавитися темою здорового харчування, ще й отримала сертифікат з нутриціології. Хотіла спокійно казати людям, що меню збалансоване й корисне», — пояснює вона.

Свою систему Таня практикує вже понад три роки. Серед змін помітила, наприклад:

Регулярність походів у туалет. «Мало в житті задоволень більших, ніж гарно поїсти й гарно сходити в туалет», — говорить вона. За рахунок клітковини й білка все працює як годинник.

«Мало в житті задоволень більших, ніж гарно поїсти й гарно сходити в туалет», — говорить вона. За рахунок клітковини й білка все працює як годинник. Стабільна енергія. Родина їсть без перекусів, потреби тримати снеки в хаті немає.

Родина їсть без перекусів, потреби тримати снеки в хаті немає. Стабільна вага.

Немає дефіцитів, які можна було б пояснити харчуванням.

«Наготувала раз, а в комбінації маєш багато різних страв»

Що треба знати практичного про систему мілпреп? Тетяна пояснює, що тут є два основні підходи:

Готувати однакові страви на кожен день. Умовно, п'ять однакових сніданків, п'ять однакових обідів, п'ять однакових вечерь. Цей формат найчастіше виринає у соцмережах. Але хіба це не нудно? Сapsule kitchen, або капсульний раціон. Готуєте основні компоненти, які добре поєднуються, і з них збираєте комбінації страв. «Це така замануха для мозку — переставляємо доданки», — говорить Тетяна.

Що відбувається з їжею при зберіганні

Дієтологиня Галина Слобода-Яготенко пояснює, що мілпреп — робочий інструмент, що допомагає харчуватись регулярніше, зменшити кількість ультраоброблених продуктів, фастфуду й хаотичних перекусів. Але є нюанси.

Частина харчової цінності під час зберігання все ж втрачається — хоч і не катастрофічно. Найбільше страждають вітамін C, деякі антиоксиданти, частково фолати, а також текстура овочів і зелені: «Салат зі свіжої зелені через 2–3 дні буде менш цінним за свіжоприготований, нарізані овочі втрачають частину антиоксидантів через контакт із киснем, а повторне нагрівання може більше знижувати вміст термочутливих вітамінів».

Але білки, жири, калорійність і мінерали нікуди не зникають, клітковина зберігається.

І для більшості людей користь від регулярного домашнього харчування значно перевищує потенційні мінуси.

Більше того, як зазначає Галина, деякі продукти після охолодження навіть кращають. Наприклад, охолоджена картопля, рис чи паста містять більше резистентного крохмалю (особливий тип вуглеводів, який не перетравлюється в тонкому кишківнику) , який працює як пребіотик (живі мікроорганізми (корисні бактерії та дріжджі), які при вживанні в достатній кількості нормалізують склад мікрофлори кишківника та приносять користь здоров'ю) і може м'якше впливати на глікемію (рівень вмісту глюкози (цукру) в крові). А деякі тушковані страви (рагу, супи, карі) наступного дня стають навіть смачнішими через стабілізацію смаку.

За рекомендацією дієтологині, оптимально готувати заготовки на 2–4 дні. Якщо плануєте на 5–7 днів — частину страв краще заморожувати.

Які продукти не варто заготовляти

З точки зору гастроентерології та безпеки їжі найбільша проблема мілпреп — ризик бактеріального росту, пояснює лікарка. Особливо небезпечно, коли страви довго стоять при кімнатній температурі, повільно охолоджуються, їх кілька разів підігрівають або неправильно зберігають рис, м'ясо, рибу та кремові страви.

Важливо: готова їжа не повинна стояти при кімнатній температурі понад 2 години, особливо влітку. Бажано охолодити її й поставити в холодильник протягом 1–2 годин.

Продукти, які частіше стають проблемними:

Рис. У сирому рисі можуть бути спори бактерії Bacillus cereus. Якщо готовий рис довго стоїть теплим, бактерії починають виробляти токсини, які не завжди руйнуються навіть повторним нагріванням. Тому рис треба швидко охолоджувати, зберігати в холодильнику й не тримати «на плиті до вечора». Риба та морепродукти. Особливо слабосолена риба, суші, кремові рибні страви — у них короткий термін безпечного зберігання. Страви з кремом, вершками, яйцями. Сюди входять домашні соуси, омлети, які кілька разів гріють, страви з майонезом, десерти з кремом. Листова зелень із заправкою. Салат через день — це вже не лише менш апетитна текстура, а й потенційно вищий ризик бактеріального росту.

Найстабільніші варіанти для заготовок, за словами лікарки: запечене м'ясо, індичка, курка, тушковані страви, супи, бобові, крупи, запечені овочі, овочеві рагу, хумус, відварені яйця (у шкаралупі) та заморожені порційні страви. Добре працює принцип роздільного зберігання, тобто крупу з м'ясом можна тримати разом, а зелень і соус додавати вже перед подачею.

Структура меню

Тетяна будує меню за принципом Гарвардської тарілки. Це проста візуальна модель збалансованого харчування, розроблена експертами Гарвардської школи громадського здоров'я. Вона допомагає скласти здоровий раціон без підрахунку калорій. У ній мають бути:

Овочеві компоненти : салати, запечені, бланшировані або відварені овочі.

салати, запечені, бланшировані або відварені овочі. Вуглеводні : каша, макарони або коренеплоди.

каша, макарони або коренеплоди. Білкові: страви приготовані з фаршу, з сухого білка (куряче філе, індиче філе, філе стегна) та із риби, щоб було цікавіше чергувати.

«В одну сесію готування виходить 10–13 заготовок. З них три-чотири — однокомпонентні речі: зварити макарони, картоплю, запекти або зварити яйця. Решта — рецепти м'ясних страв, комбінації, соуси, намазки».

Як порахувати порції? Галина Слобода-Яготенко говорить, що порція має давати ситість на 3–4 години без тяжкості. Тому скористайтесь таким лайхфаком:

білки — розміром з долоню;

гарнір — кулак;

овочі — 2 жмені;

жири — 1–2 «великі пальці» олії або горіхів.

Кому мілпреп підходить, а кому ні

Лікарка каже, що для більшості людей мілпреп не шкодить травленню. Але бувають індивідуальні нюанси. Наприклад, деякі люди гірше переносять «вчорашню» їжу через зміни текстури жирів чи крохмалю. При синдромі подразненого кишківника деякі продукти після охолодження можуть сильніше ферментуватися. А довге зберігання може збільшувати вміст гістаміну в окремих продуктах — рибі, м'ясі, ферментованих продуктах, — що важливо враховувати людям із чутливістю до гістаміну, який відомий як головний винуватець алергічних реакцій.

«Мілпреп може спричинити здуття, печію чи закреп у випадках, коли у раціоні мало клітковини, води, забагато одноманітної їжі або повторно перегрітих жирних страв. Свою роль можуть зіграти й завеликі порції», — говорить Галина.

Кому система може не підійти:

людям із загостреннями хвороб шлунково-кишкового тракту;

з вираженим рефлюксом;

з частими харчовими реакціями;

з імунодефіцитами.

У таких випадках, на думку дієтологині, потрібні менші терміни зберігання, простіші страви та індивідуальна адаптація.

Загалом мілпреп підходить дітям, вагітним і літнім людям. Для дітей і вагітних важливі максимальний контроль свіжості й достатня різноманітність. Для літніх — м'які текстури, достатньо білка та рідини.

Скільки часу займає готування за методом мілпреп

За словами Тетяни, на одну сесію готування іде до двох годин. Ті, хто лише починає, перші кілька разів може витратити у півтора рази більше. «Ми готуємо багато всього одночасно — інакше приготування займе багато часу. Треба загрузити повністю плиту, духовку, потім різати овочі, а тоді вже готувати соуси».

Перший раз перевантажує, говорить жінка, треба сповільнитись і розібратися, що до чого. Але з другого-третього разу люди вкладаються до двох годин і три-п'ять днів спокійно їдять наготовлене, іноді можуть доготувати гарнір.

Тиждень у Тетяни побудований навколо двох сесій:

субота — закупка продуктів;

— закупка продуктів; неділя — приготування заготовок;

— приготування заготовок; середа — друга закупка;

— друга закупка; далі — доготовлює до суботи.

«Головний ворог адекватного харчування — незапланованість раціону. Коли ми вже голодні, не робимо здорового вибору. Обираємо те, що найшвидше дасть енергію і підніме настрій, а це зазвичай щось солодке, жирне, фастфуд, шоколадки, чіпси», – додає Тетяна.

Як правильно розігрівати заготовки

Інколи проблема не у самому факті підігріву, а в кількості циклів «охолодив → нагрів → знову охолодив», тривалому перебуванні у «теплій зоні» й нерівномірному прогріві, пояснює Галина Слобода-Яготенко. Тому краще розкладати їжу порційно, гріти лише ту кількість, яку з'їсте, і не підігрівати одну й ту ж страву 3–4 рази.

Найкращий варіант, на думку дієтологині, — повільний рівномірний нагрів: духовка, сотейник або мікрохвильовка з кришкою й додаванням трохи води, без повторного «кипіння».

Окремо лікарка зауважує, що деякі продукти після повторного розігрівання стають «важкими», тобто їжа вимагає тривалого часу та великих енергетичних витрат на перетравлення, створюючи навантаження на шлунково-кишковий тракт, печінку та підшлункову залозу. Найчастіше це смажені страви, жирне м'ясо, вершкові соуси, гриби, деякі бобові. Вони можуть провокувати печію, здуття чи тяжкість.

Для зберігання найкраще підходять контейнери зі скла або нержавійки. Для розігріву — скло й кераміка. З пластику варто брати лише харчовий, і бажано не нагрівати в ньому їжу.

Скільки це коштує

Нині Тетяна живе у Португалії, тому харчування за такою системою виходить десь 400 євро на тиждень. В Україні Таня з командою зараз тестують доставку з “Сільпо” — на одне меню (3-5 днів) виходить приблизно від 1800 до 2 500 гривень.

За відгуками її аудиторії, економія виходить значна — не стільки на закупці продуктів, скільки на доставках, перекусах, обідах на роботі, батончиках. Бюджети на їжу з організованим харчуванням сильно врізаються, бо коли все прораховано й закуплено організовано — витрачається менше.