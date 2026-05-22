ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка

Олександр вийшов у полон із «Азовсталі», пройшов Оленівку та катівню Таганрога. У вересні 2025 року Олександра повернули в рамках чергового етапу репатріації тіл.

Олександр Крохмалюк
Фото: Facebook / Святослав «Калина» Паламар

Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка. Про це 22 травня повідомив заступник командира 1 Корпусу Національної гвардії України «Азов» Святослав «Калина» Паламар. 

“Ще одного українського військовополоненого було закатовано у російському полоні.Крохмалюк Олександр Аркадійович долучився до «Азову» у 2016 році — військовий медик, начальник медичної служби на момент потрапляння в полон. Людина, яка рятувала життя. Гідний боєць та мій побратим. Олександр вийшов у полон із «Азовсталі», пройшов Оленівку та катівню Таганрога”, — написав Паламар.

Він зазначив, що останнє відоме місце утримання — СІЗО-2, Камишин. У вересні 2025 року Олександра повернули в рамках чергового етапу репатріації тіл 1000 на 1000 — додому він повернувся мертвим. Судово-медична експертиза у Львові від 22 вересня 2025 року зафіксувала причину смерті: перелом ребер та тупа травма грудної клітини.

Це ще один вирок системі міжнародного гуманітарного права, що не здатна захистити здоровʼя та життя українських військовополонених у російському полоні. Відкрите та зневажливе порушення Женевської конвенції, катування і вбивства українських військовополонених — це цілеспрямована варварська державна політика росіян. Систематична та задокументована, але безкарна”, — написав Паламар.

Він зазначив, що цивілізований світ не може обмежуватися лише моніторингом та звітами. Фіксувати злочини — необхідно. Але цього замало. Зло, яке не зустрічає рішучої відповіді, множиться.

“Я також вкотре закликаю українських посадовців, правозахисників та дипломатів: кожен випадок смерті від катувань має лунати з трибун ООН, Ради Європи, ОБСЄ, у двосторонніх переговорах. Повернення українських військовополонених та військовополонених «Азову» є вашим обовʼязком та має бути пріоритетом міжнародних відносин України вже зараз. Інакше прийде час, коли нікого буде повертати з полону.Щирі співчуття родині, друзям і побратимам”, — написав Святослав «Калина» Паламар.

