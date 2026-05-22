Правоохоронці викрили 8 схем ухилення від мобілізації

Служба безпеки повідомила, що разом із Національною поліцією заблокували ще вісім схем ухилення від мобілізації і затримали організаторів оборудок у різних регіонах України.

Як йдеться у пресрелізі СБУ, за суми від 7 до 15 тисяч доларів США ділки пропонували військовозобов’язаним уникнути призову через підроблені документи або допомагали втекти за кордон поза пунктами пропуску.

У Києві кіберфахівці СБУ викрили заступника начальника управління сервісного обслуговування одного із столичних банків, який за хабарі «бронював» військовозобов’язаних на критично важливому підприємстві. Ділка затримали в торговельному центрі «на гарячому» під час передачі йому грошей від клієнта.

В Одесі військові контррозвідники СБУ викрили співробітника адміністративного відділення ТЦК, який безпідставно «списував» чоловіків із військового обліку за станом здоров’я. Також за гроші він допомагав мобілізованим уникнути покарання за самовільне залишення військової частини. Для цього він нібито обіцяв вплинути на знайомих високопосадовців у ЗСУ та членів військово-лікарської комісії.

Також у регіоні затримали ще двох фігурантів, один з яких іноземець з посвідкою на постійне проживання в Україні. За матеріалами справи, вони торгували зарубіжними паспортами та водійськими посвідченнями, в які вклеювали фотокартки чоловіків.

На Черкащині затримали організатора схеми, який уже має судимість за вбивство. Він займався фіктивним працевлаштуванням військовозобов’язаних на критично важливі підприємства з подальшим виїздом за кордон під виглядом відрядження.

У Полтавській області підозру отримали четверо блогерів, які публікували у чатах месенджерів локації блокпостів та патрульних маршрутів на території регіону. Також задокументували, як один з підозрюваних здійснив напад на правоохоронців у місцевому ТЦК та силоміць витягнув з режимного об’єкта свого знайомого, якого мобілізували.

На Сумщині викрили трьох адміністраторів телеграм-каналів та групи у вайбері, де публікували координати мобільних груп ТЦК та СП для уникнення вручення персональних повісток.

У Вінниці викрили працівницю місцевої лікарні, яка на власній сторінці у ТікТоку агітувала військовозобов’язаних «обходити» патрулі правоохоронців, щоб уникнути мобілізації.

На Буковині затримали посадовця районного ТЦК, який допомагав мобілізованим оформити фіктивну інвалідність через зв’язки серед лікарів.

Наразі фігурантам повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, вчинене за попередньою змовою групою осіб);

ч. 2 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану);

ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України);

чч.2, 3 ст. 369-2 (зловживання впливом).

Затриманим загрожує до 9 років ув’язнення з конфіскацією майна.