На фронті зафіксували понад 13 300 випадків використання Росією хімічних речовин

Інтенсивність хімічних атак Росії стрімко зросла.

Росія атакує Сили оборони спеціальними боєприпасами, спорядженими небезпечними хімічними речовинами
Фото: Генштаб

Росія наростила використання на фронті хімічних речовин. Із початку повномасштабного вторгнення офіційно зафіксовано понад 13 300 випадків застосування ворогом хімічних боєприпасів.

Як пише пресслужба Міноборони, про це у Кишиневі під час засідання Групи з обміну інформацією про технічну допомогу Україні Ініціативи Групи Семи «Глобальне партнерство проти розповсюдження зброї та матеріалів масового знищення» заявив заступник начальника Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки полковник Валерій Вебер.

Якщо у 2023 році росіяни використовували хімічні боєприпаси епізодично, то, починаючи з 2024 року, інтенсивність атак стрімко зросла. А станом на першу половину 2026 року загальний рівень застосування противником хімічних боєприпасів залишається стабільно високим на всій лінії зіткнення.

Зважаючи на постійні загрози з боку РФ, Україна просить партнерів посилити підтримку у сфері РХБЯ (радіологічної, хімічної, біологічної та ядерної) безпеки. Зокрема, полковник Валерій Вебер презентував іноземним колегам проєктні пропозиції, зокрема щодо посилення спроможностей у сфері радіаційного контролю, реагування на радіаційні загрози, безпечного поводження з відпрацьованими джерелами іонізуючого випромінювання та підвищення рівня екологічної безпеки на військових об’єктах Міноборони.

Країни G7 наразі опрацьовують ці пропозиції, щоб виділити додаткове фінансування та технічну допомогу Силам оборони України.

