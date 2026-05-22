Упродовж доби окупанти завдали 813 ударів по 45 населених пунктах Запорізької області, повідомила вранці 22 травня обласна військова адміністрація.
Війська рф здійснили 17 авіаударів по Малокатеринівці, Зарічному, Комишувасі, Самійлівці, Григорівці, Річному, Жовтій Кручі, Преображенці, Заливному, Вільному, Новоселівці, Данилівці, Долинці, Малій Токмачці, Широкому, Воздвижівці.
549 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Лисогірку, Новорозівку, Славне, Таврійське, Новоіванівку, Степногірськ, Приморське, Степове, Лук’янівське, Павлівку, Малі Щербаки, Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогір’я, Гуляйпільське, Гірке, Зелене, Варварівку, Добропілля, Прилуки, Староукраїнку, Святопетрівку, Оленокостянтинівку, Цвіткове, Преображенку.
Зафіксовано обстріл із РСЗВ по Чарівному.
246 артударів прийшлися по Степногірську, Приморському, Степовому, Малих Щербаках, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Чарівному, Білогір’ю, Варварівці, Добропіллю, Прилуках, Гіркому, Гуляйпільському, Староукраїнці, Оленокостянтинівці.